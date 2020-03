Flyktning om kaoset på Hellas-grensen: – Gresk politi stripper folk nakne

Spenningen øker etter at Tyrkia åpnet grensene mot Europa. Iranske Sorab Abolfathi, som ble kastet ut fra Norge i fjor, forteller om grusomme tilstander for dem som prøver å krysse grensen til Hellas.

Tyrkia åpnet grensene mot Europa i forrige uke, noe som har ført til ytterligere press på Hellas, et land som allerede har måttet håndtere flyktningkrisen i Europa i flere år.

Gresk politi tok onsdag i bruk tåregass og sjokkgranater for å drive vekk tusenvis av mennesker som har samlet seg rundt grenselandsbyen Kastanies ved grensen mot Tyrkia.

En fotograf fra AFP, som skal ha blitt vitne til hendelsen, sier at en migrant ble skutt i leggen da en gruppe prøvde å klippe seg gjennom et grensegjerde like ved grensepasseringen Pazarkule.

Gruppen skal deretter ha kastet deretter stein mot politiet, som svarte med tåregass.

Bilder fra nyhetsbyrået EPA viser det som skal være migranter som bærer på en blodig mann mens de flykter fra politiet. Gresk opprørspoliti står klare for å stoppe dem som prøver å ta seg gjennom sperringene.







SPENT SITUASJON: Flyktninger på den tyrkiske siden av grenseovergangen Kastanies nær Evros-elven forsøker å komme over til Hellas.

Tyrkia varslet at de ville åpne grensene i forrige uke, kort tid etter at 33 tyrkiske soldater ble drept av et syrisk luftangrep i Idlib-provinsen.

Men det er ikke «nye» flyktninger herfra som strømmer i tusentall mot Hellas og Europa.

I fjor sommer skrev VG om iranske Sorab Abolfathi som ble tvangsreturnert til Iran etter å ha bodd 18 år i Norge. Siden den gang har han levd på flukt i Tyrkia.

Denne helgen var han en av mange som reiste mot grensen til Hellas etter Tyrkias grenseåpning.

PÅGREPET: Sorab Abolfathi i håndjern i Teheran i fjor sommer. Foto: Privat

Abdolfathi sier til VG at han møtte et totalt kaos da han reiste mot grensen til Hellas, ikke langt fra Edirne i Tyrkia.

– Gresk politi stripper folk nakne, tar eiendelene deres og jager dem tilbake til Tyrkia. Det er helt Texas. Det går ikke. Det er flere tusen folk, mange eldre og barn, som sitter fast ved grensen, hevder han.

Etter å ha sett hvordan andre har blitt behandlet, turte han selv ikke å forsøke å krysse grensen, forteller han.

– Å være uten klær om natten der må være helt grusomt. Det går ikke an.

Alternativet ble derfor å ta seg inn i Tyrkia igjen. Der oppholdt han og en venn av han seg før de mandag satte kursen mot hovedstaden Istanbul.

– Det gikk ikke an å være der mer, det er for kaldt om natten. De som prøvde å gå over til Hellas, ble tatt av gresk politi, og fratatt alle tingene sine, hevder han.

Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan beskyldte onsdag Europa for å «tråkke på» flyktningers rettigheter.

– Dersom europeiske land ønsker å finne en løsning på dette, må de støtte Tyrkias innsats for en politisk og humanitær løsning i Syria, sa Erdogan i en TV-tale.

Erdogan støtter opprørsstyrkene i Idlib-provinsen i Syria, der kampene mellom opprørere og regjeringsstyrker har blusset opp de siste månedene og sendt rundt én million sivile syrere på flukt.

