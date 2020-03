Barn fra Syria som sover utenfor en busstasjon i den tyrkiske byen Edirne, nær grensen mellom Tyrkia og Hellas. Bildet er tatt lørdag.

Tyrkia om flyktningsituasjonen: – Dette er bare begynnelsen

Urolighetene fortsetter mellom migranter og grensevakter på grensen mellom Hellas og Tyrkia. – Dette er bare begynnelsen, advarer Tyrkias innenriksminister.

NTB-AP-DPA

Nå nettopp

Tusentalls mennesker har forsøkt å ta seg inn i Hellas fra Tyrkia de siste dagene.

Lørdag kveld forsøkte en gruppe migranter å rive ned et gjerde i et desperat forsøk på å komme seg over grensen til Hellas.

Andre kastet steiner på det greske politiet, som svarte med å kaste tåregass mot ungdommene.

Bare begynnelsen

Til nå har over 143.000 migranter krysset grensen, hevder tyrkiske myndigheter, mens journalister i området mener at tallet er overdrevet.

Antallet kan imidlertid stige drastisk den kommende tiden, varsler tyrkiske myndigheter lørdag.

– Dette er bare begynnelsen. Dere burde følge med på det som skjer videre. Det som har skjedd til nå, er ingenting, advarer Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu.

les også VG på den omstridte grensen: - Vi ble skutt av grensevaktene

– Rett til å forsvare oss

Greske grensevakter har de siste dagene tatt i bruk både tåregass, vannkanoner og sjokkgranater for hindre folk i å ta seg over grensa.

– Hellas gjør det alle selvstendige stater har rett til å gjøre, nemlig å beskytte grensen mot at mennesker passerer ulovlig, sa Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis fredag, ifølge TT.

Tyrkia har utplassert rundt 1.000 politifolk langs grensa. De skal hindre at gresk politi driver flyktninger og migranter tilbake.

– Mitsotakis har ikke kapasitet til å holde grensen stengt, sier den tyrkiske innenriksministeren.

Migrantavtale brister

Tyrkia har tatt imot 3,6 millioner syriske krigsflyktninger og åpnet nylig grensa mot Hellas for dem som ønsker å søke asyl i europeiske land.

Tyrkia inngikk i 2016 en avtale med EU, som lovet nærmere 30 milliarder kroner i støtte dersom landet begrenset tilstrømmingen av flyktninger og migranter til Europa.

Den avtalen er nå død, slo Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis fast fredag.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan snakket samme dag med Tysklands statsminister Angela Merkel. Da sa han at migrasjonsavtalen ikke lenger fungerer, og at den må revideres.

Anklages for politisk spill

Tyrkia har blitt anklaget for å bruke flyktningene i et spill for å få mer europeisk støtte til sin militæroperasjon i Idlib.

EU har samtidig blitt anklaget for ikke å ha tatt nok ansvar for flyktningkrisen og for å ha brutt både humanitære prinsipper og menneskerettigheter for å beskytte egne grenser.

Mandag reiser Erdogan til Brussel for å diskutere den kaotiske flyktningsituasjonen.

Publisert: 07.03.20 kl. 22:44

Fra andre aviser