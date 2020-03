TOMME SENGER: Et coronasykehus drevet av Røde kors i Wuhan er denne uken stengt for desinfisering. Neste uke tas det i bruk som et vanlig sykehus.

Kina: Ingen nye, lokale smittetilfeller: Frykter smittebølge utenfra

For første gang siden corona-utbruddet startet i Kina, er det ikke meldt om et eneste nytt lokalt smittetilfelle i landet.

Nå frykter imidlertid myndighetene det de kaller en andre utbruddsbølge, idet kinesere som vender hjem fra utlandet og andre reisende tar med seg viruset tilbake, skriver South China Morning Post.

For til tross for at myndighetene torsdag for første gang siden utbruddet startet i Wuhan i Hubei-provinsen kunne melde om null lokale smittetilfeller det siste døgnet, meldte de om 34 tilfeller importert fra utlandet.

Ben Cowling, som leder avdelingen for epidemiologi og biostatistikk ved Universitetet i Hongkong, sier til New York Times at Kinas strenge tiltak for å få bukt med viruset har fungert.

– Spørsmålet er hva som kommer til å skje dersom det kommer en ny bølge. Grepene Kina har tatt er ikke bærekraftige på lang sikt, sier han.

Den økonomiske og sosiale prisen for Kinas, og spesielt Wuhans, innbyggere har vært svært høy.

I byen Wuhan har over ti millioner mennesker levd i lockdown siden januar. Her kan restriksjonen løftes dersom man ser 14 dager på rad uten nye, lokale smittetilfeller, sier den kinesiske helsetoppen Li Lanjuan til statlige medier tirsdag, ifølge CNN.

Drastiske tiltak

Også myndighetene i Hongkong er redde for en ny smittebølge.

– Dersom vi ikke iverksetter strengere tiltak nå, kan de siste to månedenes innsats for å få spredningen under kontroll ha vært fullstendig forgjeves, sier Hongkongs leder Carrie Lam.

I Hongkong ble det onsdag meldt om 25 nye smittetilfeller, hvor størsteparten kom fra utlandet.

De har allerede innført 14 dagers selv-isolasjon for alle som kommer utenfra, og 14 dagers medisinsk oppfølging etter dette. Tilreisende må ifølge South China Morning Post også ha på seg et elektronisk armbånd, slik at myndighetene kan overvåke bevegelsene deres.

I Beijing må tilreisende holde seg isolert på egnede hoteller i 14 dager.

