SISTE MØTE: Fredag trer Theresa May av som statsminister. Samtaler med Trump i Downing Street blir noe av det siste hun gjør. Foto: Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN

Helseminister advarer Trump: Vårt helsevesen er ikke til salgs

LONDON (VG) Donald Trump sier USA kan tilby Storbritannia en fenomenal handelsavtale etter EU-skilsmissen. Verkebyllen i diskusjonene blir det britiske helsevesenet, som USA sier rett ut at de vil ha en bit av.

Tirsdag møttes Trump og statsminister Theresa May i Downing Street 10. Et viktig tema de to diskuterte, var handel mellom landene etter brexit.

Gjennom hele den kaotiske brexit-prosessen, som Theresa May forlater fredag uten å ha klart å fullføre, har hun snakket om hvor viktig USA blir som handelspartner i fremtiden.

Vil inn i det britiske helsevesenet

Det var også Trumps budskap i pressekonferansen etter hagefesten i Downing Street.

– En avtale mellom oss har enormt potensiale. Den kan være verdt to eller tre ganger mer enn det vi handler for i dag, sa Trump. Pressekonferansen foregikk i utenriksdepartementet. Kona Melania og flere av Trumps barn var til stede.

I dag handler landene med hverandre for over 190 milliarder pund hvert år.

På spørsmål om «alt er på bordet» i forhandlingene, svarte Trump ja.

– Vi vil forhandle om alt. NHS og andre ting, og mye mer enn det.

HOLD DERE UNNA: Titusener demonstrerte mot Trump i London tirsdag. Flere ber ham holde seg unna Storbritannias helsevesen. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Dette er NHS

NHS er det statlige helsevesenet i Storbritannia og har 1,3 millioner ansatte over hele landet. Syv prosent av det er privatisert under den konservative regjeringen, ifølge BBC.

Helsevesenet ble etablert i 1948 og var på den tiden en sosial reform som tilbyr alle briter gratis og lik helsehjelp. På flere områder er det britiske systemet likt det vi har i Norge.

Å gi USA tilgang til NHS er brexit-general Nigel Farage villig til.

Det samme har USAs ambassadør til Storbritannia Woody Johnson sagt i et intervju til The Guardian.

Andre ber USA holde fingrene av fatet.

GLEM DET: Helseminister Matthew Hancock sier NHS ikke kan være en del av forhandlingene med USA. Her sammen med Norges helseminister Bent Høie. Foto: Nina Eirin Rangøy

– NHS er ikke til salgs

Helseminister Matthew Hancock er imidlertid tydelig på at USA kan glemme at private, amerikanske selskaper skal få en bit av det britiske helsevesenet.

– Jeg elsker vårt helsevesen. Det har vært tilgjengelig når familien og jeg har trengt det, og det ønsker jeg for alle familier. Beskjeden min er tydelig: NHS er ikke til salgs og er ikke på bordet i forhandlinger i fremtiden.

Ed Davey fra partiet Liberaldemokratene går enda lenger etter dagens pressekonferanse.

– Dette er en nasjonal flause. Trump står ved siden av en svak statsminister som er på vei ut og gjentar det ambassadøren hans sier, at vårt dyrebare NHS bør være en del av forhandlingene.

– Med slike venner, hvem trenger fiender, sier han til Sky News.

Ifølge BBC kan selskaper fra alle land legge inn anbud på britiske helsekontrakter etter en lovendring i 2012.

May kommenterte ikke NHS og fokuserte heller på at samtalene med Trump var vellykkede, selv om de noen ganger har ulik tilnærming.

– Vi er den største investoren i hverandres land. Første gang vi møttes ble vi enige om å inngå en ambisiøs handelsavtale når Storbritannia forlater EU. Etter dagens positive samtaler vet jeg at vi begge forplikter oss til det. Våre økonomiske samarbeid vil bli styrket i fremtiden.

Publisert: 04.06.19 kl. 20:42