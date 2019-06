ANGREPET: Etter en eksplosjon brøt det ut brann om bord på tankskipet Front Altair i Omanbukta. Foto: IRIB NEWS HANDOUT / IRIB NEWS

Mannskapet på Front Altair har landet i Dubai

Mannskapet på Frontlines tankskip Front Altair er på plass i Dubai etter å ha tilbrakt to dager i Iran etter angrepet i Omanbukta.

NTB

Benedicte Bratås

Det bekrefter Lars Pedersen i Frontline til VG.

– Ja – de landet for mindre enn en time siden. – all safe and happy, skriver han i en tekstmelding til VG, etter at NTB først meldte nyheten.

Torsdag ble tankskipene Front Altair og Kokuka Courageous utsatt for et angrep i Omanbukta.

Front Altair er eid av John Fredriksens Bermuda-registrerte rederi Frontline.

– Alle er i god form

Robert Hvide Macleod, administrerende direktør i Front Altair kaller dette en gledelig dag i en svært vanskelig situasjon.

I en e-post til VG opplyser han at 14 av mannskapet i Front Altair reiser videre hjem fra Dubai, mens ni offiserer blir værende.

– Alle er blitt tatt veldig godt vare på i Iran, og alle er i god form. Alle våre skip trener jevnlig på å håndtere slike situasjoner, og vi er derfor godt forberedt når uventede ting skjer, skriver han og takker alle som har bidratt til å få kollegaene trygt i land.

Mener Iran står bak

USAs utenriksminister Mike Pompeo var raskt ute med å anklage Iran for angrepene på de to tankskipene, men kom ikke med noen bevis for anklagene.

Torsdag bekreftet fire kilder i det amerikanske statsapparatet overfor CNN at det finnes materiale som skal vise at Iran var involvert.

USA hevder at video og bilder viser et iransk marinefartøy som fjerner en udetonert mine festet til skroget på tankskipet Kokuka Courageous.

Angrepet mot de to oljetankene onsdag, bærer Irans fingeravtrykk, skal utenriksminister i De forente arabiske emirater, Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan, ha uttalt til Arabiya TV lørdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Irans FN-delegasjon avviser alle anklager fra USA om at Iran er ansvarlig for angrepene. I en uttalelse fordømmer Iran angrepene på «sterkeste mulig måte».

– På norsk side avventer vi de endelige etterforskningsresultatene, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG fredag kveld. Hun sier at de er bekymret over situasjonen i Omanbukta.

Publisert: 15.06.19 kl. 19:50 Oppdatert: 15.06.19 kl. 20:14