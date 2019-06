Valgdagsmåling: Flertall til rød blokk i Danmark

KØBENHAVN/OSLO: Mette Frederiksens parti går tilbake på de første målingene fra Danmark, men hun kan likevel bli statsminister.

Klokken 20.00 stengte valgurnene i Danmark og vårt naboland fikk den første pekepinn på hvordan valget vil gå.

Den første valgdagsmålingen viser at Socialdemokratene går tilbake fra valgresultatet i 2015, og ligger an til å få 25,3 prosent.

Det er et nederlag for partileder Mette Frederiksen, men det betyr ikke at statsministerdrømmen er knust.

Hennes støttepartier Enhetslisten, De Radikale og Socialistisk ligger an til en dobling i størrelse.

Hvis valgdagsmålingen holder vann, vil partiene som peker på Frederiksen som statsminister til sammen ha over 50 prosent av stemmene. De har også flertall uten det danske miljøpartiet, Alternativet.

Socialdemokratiet ligger også an til å bli det største partiet i Folketinget, viser valgdagsmålingen fra Dansk Radio.

FAVORITT? På målingene fram mot valget er det Mette Fredriksen og Socialdemokratiet som har vært favoritter. Foto: RENE SCHUTZE / Ritzau Scanpix

Høyrepopulistene er halvvert

Statsminister Lars Løkke Rasmussens parti Venstre ser ut til å holde seg stabilt på målingen, og ligger an til en oppslutning på 20 prosent. Men det er ikke nok til å få fortsette som statsminister fordi den blå blokken har tapt mange velgere.

Hovedårsaken er at Dansk Folkeparti ser ut til å bli mer enn halvvert og ligge an til et resultat på litt over ni prosent.

Ved valget i 2015 gjorde de et brakvalg, og fikk 21,1 prosent av stemmene og ble det nest største partiet i Danmark.

Det er fortsatt spenning knyttet til om høyrenasjonalisten Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs kommer inn på Folketinget.

Meningsmålingene har ikke noe tydelig svar på dette, fordi partiet ligger rundt sperregrensen, som i dansk valg er på to prosent.

Danske partier Danmark holder valg på nytt Folketing onsdag 5. juni. Velgerne kan stemme på i alt 13 partier. Venstre, et borgerlig og liberalt parti. Står for en streng asylpolitikk, men vil ha lettere adgang for utenlandsk arbeidskraft. Ønsker skattestopp, unntatt når det gjelder klima og miljø.

Socialdemokratiet. Aps søsterparti. Vil ha bedre offentlig velferd og et tryggere arbeidsliv. Økte skatter og arveavgift. Vil ha ny tidligpensjon til «sliterne». Streng asylpolitikk med tak på antall ikke-vestlige innvandrere, asylsentre i utlandet og ingen kvoteflyktninger inntil videre.

Dansk Folkeparti. Høyrepopulistisk parti som ønsker asylstopp, grensekontroll og færre velferdsordninger for innvandrere. Partiet er også kritisk til EU og har et sterkt fokus på eldreomsorg.

Radikale Venstre. Liberalt og grønt parti som tilhører rød blokk. Ønsker en tett tilknytning til EU og en felles europeisk flyktningpolitikk. Vil øke pengestøtten til flyktninger.

Socialistisk Folkeparti. Søsterpartiet til norske SV. Vil avskaffe taket på sosialhjelp og ha flere elbiler og billigere tog. Flere ansatte i helse- og sosialsektoren.

Det Konservative Folkepartiet. Søsterpartiet til Høyre. Sitter i regjering med Venstre og Liberal Alliance. Går inn for brede skattekutt og vil skjerpe straffene for kriminalitet begått i såkalte gettosoner.

Liberal Alliance. Deltar i den nåværende regjeringen. Vil ha lavere skatter og en mindre offentlig sektor. Private aktører skal ta over en større del av velferden.

Kristendemokratene. KrFs søsterparti. Ønsker å styrke familiepolitikken ved å innføre rett til deltid og gratis parterapi. Er imot særlover for enkelte boligområder. Ønsker sterkere innsats for sosialt utsatte.

Enhedslisten. Rødts søsterparti. Vil presse fram en grønn omstilling med flyavgifter og forbud mot bensin- og dieselbiler. Vil øke antall ansatte i den offentlige velferdssektoren. Åpner for 2.000 kvoteflyktninger i året.

Alternativet. Klima er partiets hjertesak. Vil ha en stor grønn omstilling som skal styres av et grønt superdepartement. Ønsker 30-timers arbeidsuke for å fjerne stress-samfunnet.

Nye Borgerlige. Et nytt parti på ytre høyrefløy som vil ha asylstopp, og som mener at islam strider imot demokratiet. Står for en liberalistisk økonomisk politikk.

Stram Kurs: Ønsker et samfunn med kun etniske dansker. Ustraffede dansker skal kunne bære våpen. Går inn for forskjellsbehandling mellom etniske dansker og utlendinger.

Klaus Riskær Pedersen: Et nytt parti som bærer partistifterens navn. Vil avskaffe inntektsskatten og selskapsskatten. Vil ha et klimavennlig landbruk. Kilde: NTB og Politiken Vis mer vg-expand-down

SITTER NÅ: Lars Løkke Rasmussen fra det liberale Venstre har vært statsminister siden 2015. Foto: Mads Claus Rasmussen / RITZAU SCANPIX

Det skal velges inn 179 medlemmer til det danske folketinget: 2 på Færøyene, 2 på Grønland og 175 i Danmark.

Valglokalene stengte klokken 20.00. Klokken 23.00 skal det være partilederdebatt.

Publisert: 05.06.19 kl. 20:06