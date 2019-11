SPLITTER: Seks prosent av demokratene er fornøyd med Donald Trumps jobb, mot 91 prosent av republikanerne, følge en ny måling Foto: Susan Walsh / AP

Nye meningsmålinger: Nesten halvparten vil avsette Trump

På dagen ett år før presidentvalget i USA vil nesten halvparten av alle amerikanere ha Donald Trump fjernet fra Det hvite hus.

Nå nettopp







49 prosent av alle amerikanere vil at presidenten skal stilles for riksrett og avsettes, ifølge en ny meningsmåling fra NBC News/Wall Street Journal, publisert på dagen ett år før neste presidentvalg.

46 prosent sier de er i mot.

Også i ferske meningsmålinger fra Washington Post/ABC og Fox News, svarer 49 prosent at de vil ha presidenten stilt for riksrett og fjernet.

Ikke uventet er det Demokratene som er mest ivrig på å få presidenten stilt for riksrett. Nær ni av ti (88 prosent) som stemmer på dem sier i målingen fra NBC/Wall Street Journal at de mener Kongressen bør gjøre det.

Men den amerikanske presidentens støtte blant republikanere er fortsatt sterk. Ni av ti (90 prosent) av de republikanske velgerne er uenig i at Donald Trump skal bli stilt for riksrett.

les også Trump-rådgiver nekter å stille til riksrettshøring

Trump i motvind

Men vinden blåser feil vei for Trump. For tre måneder siden var det bare 43 prosent som ville ha ham stilt for riksrett og avsatt, mens 49 prosent sa nei. Nå har tallene snudd, og det er flere som ønsker å bli kvitt presidenten enn som ønsker at han blir sittende.

Til reportere utenfor Det hvite hus søndag, fnyser imidlertid Trump av de ferske meningsmålingene.

– Du ser på feil meningsmålinger. Jeg sitter på de ekte. CNN-målingene er falske, Fox-målingene har alltid vært dårlige. Folk vil ikke ha noe med riksrett å gjøre. Det er en svindel. Det er en bløff, sier presidenten ifølge CNN.

Sentralt for prosessen som kan ende med at Trump stilles for riksrett, er et varsel om innholdet i en telefonsamtale mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i juli.

Ifølge varsleren prøvde Trump å legge press på Zelenskyj om å etterforske tidligere visepresident Joe Biden og sønnen Hunter Biden for korrupsjon. Få dager tidligere hadde USA holdt tilbake nesten 400 millioner dollar i militær bistand til Ukraina.

Trump avviser at det ble gjort for å presse fram etterforskning av far og sønn Biden.

En rekke personer har allerede vitnet bak lukkede dører i Kongressen. Flere skal ha antydet at innholdet i varselet er korrekt.

les også Trump-rådgiver nekter å stille til riksrettshøring

Varsleren vil snakke

Søndag kveld kom nyheten om at CIA-agenten som først varslet om Donald Trumps telefonsamtale med Ukrainas president, tilbyr seg å svare på spørsmål fra Republikanere.

Tilbudet er et forsøk på å stanse jakten på varslerens identitet. Da USAs president møtte journalister på plenen utenfor Det hvite hus søndag krevde han at varsleren står fram og hevder at varslerens historie er falsk.

Advokat Mark Zaid sier varsleren vil svare skriftlig på spørsmål som republikanske representanter måtte ha. Vedkommende vil avlegge ed og kan dermed straffes om det blir avgitt falsk forklaring, opplyser advokaten, skriver NTB.

les også Eksperter etter riksrett-avstemning: Dette skjer nå

Lang vei mot riksrett

Selv om den første avstemningen i Representantenes hus nå er gjennomført, er det fortsatt mange skjær i sjøen for Demokratene før en eventuell riksrettsdom. Slik er veien videre kort fortalt:

Høringene i Representantenes hus fortsetter. Det er ikke bestemt når de åpne høringene starter, men flere amerikanske medier tror det vil skje i midten av november.

Så går saken videre til justiskomiteen, som tar stilling til om det bør reises riksrettssak mot Trump. Helt sentralt er hva Trump eventuelt skal tiltales for.

Hvis det blir reist riksrett, går saken videre til avstemning i hele Representantenes hus, hvor Demokratene har flertall. Et enkelt flertall vil være nok til å stille presidenten for riksrett.

Saken går i så fall videre til Senatet, hvor den skal presenteres og til slutt stemmes over. For å dømme Trump trengs det to tredels flertall i Senatet. Det betyr at Demokratene er avhengig av Republikanerne, som har flertall.

Publisert: 04.11.19 kl. 03:02







Mer om