TROLIG SKUDDLØSNING: Politiet er i gang med etterforskning på Möllevångstorget i Malmø, hvor to personer mistenkes å ha blitt skutt. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Melding om eksplosjon og skuddløsning i Malmø

To personer er fraktet til sykehus med mistenkte skuddskader i Malmø, kun minutter etter at flere meldte om en eksplosjon i samme by.

Politiet i Malmø i Sverige fikk flere meldinger fra ulike hold om høye smell like før klokken 21 lørdag kveld, skriver Aftonbladet.

– Vi har fått ulike opplysninger om at det har vært et eller flere smell, og hvor det smalt, sier pressetalsperson Katarina Rusin i politiet til avisen.

Politiet har funnet en bil med kraftige skader etter det som trolig har vært en eksplosjon. Den skal ha blitt flyttet flere meter som følge av eksplosjonen, ifølge Expressen.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med eksplosjonen.

To personer skutt

Seks minutter etter den første meldingen om eksplosjonen fikk politiet melding om skyting mot en restaurant i samme by.

Der ble en person funnet med det politiet omtaler som mistenkte skuddskader, skriver Aftonbladet.

Ytterligere en person, som også har mistenkte skuddskader, ble fraktet til sykehuset i en privatbil.

Skadeomfanget er uklart.

Politiet har sperret av akuttmottaket hvor de to skadede har blitt fraktet. Politiet er på stedet av sikkerhetsmessige årsaker, opplyser Rusin til Expressen.

Det er foreløpig uklart om skuddløsningen har noen sammenheng med eksplosjonen. Politiet undersøker nå om det finnes en kobling mellom de to hendelsene.

Publisert: 09.11.19 kl. 22:30







