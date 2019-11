IS-FANGER: Disse fangene fra IS sitter i et fengsel styrt av den kurdiske SDF-militsen i Syria. Foto: FADEL SENNA / AFP

Nå vil Tyrkia sende IS-fanger tilbake til Europa

Tyrkia vil sende utenlandske IS-krigere som sitter fanget i Syria, tilbake til hjemlandene, uansett om landene vil ta imot dem eller ikke. Hjemsendelsene kan begynne allerede mandag, varsler AFP og Reuters.

I en tale fredag der han snakket om europeiske lands motstand mot å repatriere IS-fanger som sitter i Syria og Tyrkia, var den tyrkiske innenriksministeren Suleyman Soylu offensiv:

– Vi sier til dem: Vi vil sende disse menneskene tilbake til deg, og vi vil starte med det fra og med mandag, sier Soylu ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Uttalelsen er i tråd med det Soylu har gjentatt flere ganger den siste uken. Han har samtidig bedt Europa om å utlevere ettersøkte personer som Tyrkia vil pågripe:

– Europa utviser dobbeltmoral. Send tilbake terrorister for å dømmes her dersom dere mener at alle skal dømmes der de er, sier Soylu med henvisning til debatten i Europa om et internasjonalt straffetribunal.

Soylu sa det samme forrige helg:

– Vi kommer ikke til å holde på dem i evinnelighet. Vi er ikke et hotell for Daesh, sa Soylu.

Daesh er den arabiske betegnelsen på IS, skrev NTB. Inneriksministeren sier tyrkiske myndigheter kan holde utenlandske krigere fanget «i en viss tid», men at de deretter vil bli returnert tilbake til hjemlandene.

Mange land, deriblant europeiske land, har vist liten vilje til å hente tilbake sine statsborgere som har vært fremmedkrigere i Syria.

HAR FÅTT NOK: Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu. Foto: Burhan Ozbilici / AP

Vil ikke ta imot dem

Tyrkia har gjentatte ganger bedt europeiske land om å ta ansvar og hente hjem sine statsborgere, uten å ha fått gehør for det.

Soylu sier enkelte EU-land som Nederland og Storbritannia har fratatt statsborgerskapet til flere av fremmedkrigerne for å hindre at Tyrkia kan sende dem tilbake.

– De har funnet en enkel løsning. De sier til oss: «vi har tatt statsborgerskapet fra dem, det er deres problem nå». Men det er uakseptabelt og fullstendig uansvarlig, fortsetter ministeren.

TETT-I-TETT: Fangene ligger andføttes på tynne, grå madrasser. Fengselet er fylt til randen med beseirede IS-krigere. Foto: FADEL SENNA / AFP

Rømte fanger

Om lag 12.000 antatte IS-krigere ble holdt fanget av den kurdiskdominerte SDF-styrken i Nord-Syria. Mange av disse er fremmedkrigere fra andre land.

Men etter Tyrkias offensiv, er det ikke lenger kurdiske styrker som vokter dem, men tyrkiske styrker eller protyrkiske militsgrupper.

I tillegg har et ukjent antall IS-krigere rømt under kaoset som oppsto i forbindelse med offensiven.















SÅREDE: Det er flere måneder siden de ble beseiret, men mange av krigerne har fortsatt skader, og i sykestuen er det nesten like fullt som i de øvrige cellene.

Publisert: 08.11.19 kl. 14:01







