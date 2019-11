SJARMTROLL: Rochelle Steffens sammen med den ti uker gamle valpen Narwahl onsdag. Foto: Tyler Graef / The Southeast Missourian

Denne valpen vekker oppsikt: – Vi er helt idiotisk begeistret

Etter at de la ut bilder av den ti uker gamle valpen Narwhal i sosiale medier, er senteret Mac’s Mission for hjemløse dyr blitt nedringt av folk som vil adoptere den lille «enhjørningen».

Valpen har nemlig en liten ekstra hale i pannen, og har blitt en viral hit.

– Vi er helt idiotisk begeistret over det, sier Rochelle Steffens til Washington Post.

Hun har grunnlagt senteret Mac’s Mission i Jackson, Missouri, og har tatt vare på det lille sjarmtrollet siden han ble funnet 8. november.

Senteret spesialiserer seg på dyr med spesielle behov, og har gitt valpen navnet Narwhal etter hvalen med en karakteristisk støttann. På norsk er den kjent som narvhval, enhjørning eller hornhval.

– Vi har fått tatt røntgen av ham og vært hos veterinæren, og det viser seg at han er en vanlig, sunn valp med en ekstra hale i ansiktet sitt. Det er ingen medisinsk grunn til å fjerne den nå, sier Steffens til ABC.

Hos veterinæren fikk de også svar på om valpen, som de tror er en blanding av en dachshund og en beagle, kan vifte med sin lille ekstra hale. Svaret var nei, trolig ikke, skriver CBS Austin.

Brian Heuring, som undersøkte Narwhal, sier til Washington Post at han ikke har sett noe lignende på sine 16 år som veterinær, men at han er overbevist om at den ekstra halen ikke vil være til sjenanse senere i livet.

Steffens forteller at senteret har blitt nedringt av folk som vil adoptere den lille valpen. Foreløpig må de imidlertid smøre seg med tålmodighet.

– Han er ikke tilgjengelig for adopsjon akkurat nå, fordi vi vil at han skal vokse litt mer slik at vi kan forsikre oss om at halen ikke blir noe problem, skriver senteret i en oppdatering på Facebook.

