SHOWMAN: Volodymyr Zelinskij, skuespiller og komiker spiller president i en tv-serie. Nå vil han bli president på ekte, og styre 45 millioner innbyggere i Europas nest største land. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Ukrainas presidentvalg: Komiker ligger best an

En komiker, som har som sin største styrke at han har spilt president på TV, leder foran en populist som beskyldes for korrupsjon, og en sjokoladekonge som på mange måter har vært en mislykket president.

Et spennende valg hvor ukrainske velgere faktisk har flere reelle kandidater de kan gi sin stemme til: Det viser at Ukraina i dag har utviklet et ekte demokrati, skriver The Economist i en analyse av presidentvalgkampen.

Komikeren Volodymyr Zelenskij (41) er trolig den som får størst oppslutning i første valgomgang søndag 31. mars. Meningsmålingene gir ham rundt 25 prosents oppslutning. En overraskende utvikling, gitt at Zelenskijs «politiske erfaring» begrenser seg til hovedrollen i TV-serien, «Folkets tjener», hvor han spiller Ukrainas president.

Det knytter seg stor spenning til hvilken av de to andre hovedkandidatene som kommer seg til 2. valgomgang. Enten blir det den «evige taper» og populist, Julia Timosjenko, eller dagens ukrainske president Petro Porosjenko.

Ekspert på Russland og Ukraina ved Forsvarets forskninginsitutt (FFI), Tor Bukkvoll, forklarer til VG at komiker Zelenskij sin manglende erfaring faktisk taler til hans fordel.

– Hovedgrunnen til at han leder på meningsmålingene er at det er kronisk politikerforakt i Ukraina. Zelenskij tilhører ikke den gamle eliten, og mange synes det er viktigere enn å ha politisk erfaring, sier Bukkvoll.

Han forklarer at Zelenskij også klarer å dra støtte både fra ukrainsktalende og russisktalende velgere, og er populær blant de unge.

– Man vet ikke helt hvor han står, hva slags politikk han vil føre, eller hvem han vil ha med seg inn i styret. Så det er mange usikkerhetsmomenter ved hans kandidatur.

Porosjenko: Var et fremtidshåp

Da den søkkrike fabrikkeieren og sjokoladeprodusenten Petro Porosjenko kom til makten og ble Ukrainas president sommeren 2014, var han en svært populær politiker og surfet inn i presidentembetet på en bølge av forventninger og fremtidshåp.

Han ble ansett som en venn av Vesten og en politiker som blant andre Norges daværende utenriksminister, Børge Brende gjentatte ganger uttrykte at han hadde stor tillit til.

– Med Porosjenko vet man hva man får: Reformer, men i et veldig sakte tempo, og uten at det bryter for kraftig med den gamle elitens interesser. Han har beveget seg i mer nasjonalistisk retning under sine år ved makten. Han får veldig lite støtte iblant russisktalende, men har relativt stor støtte i Vest-Ukraina og deler av Sentral-Ukraina, forklarer Bukkvoll.

Porosjenko kom til makten etter at det folkelige opprøret på Maidan-plassen i hovedstaden Kiev endte med kjeppjagingen av den russisk-tro presidenten, Viktor Janukovitsj. Men valget av Porosjenko fikk store konsekvenser.

PRESIDENT: Petro Porosjenko har aldri greid å få bukt med den omfattende korrupsjonen i Ukraina. Nå vil han gjøre et nytt forsøk. Her har han det moro med studenter ved universitetet i Kiev i håp å kapre noen ekstra stemmer som kan bidra til å få ham gjenvalgt som Ukrainas president. Foto: Mykola Lazarenko / TT NYHETSBYRÅN

Spenningen økte da Putin sendte hærstyrker inn på Krim-halvøya og senere annekterte den. Det kom til direkte kamphandlinger mellom russiske separatistgrupperinger og ukrainsk militære i grenseområdene i Øst-Ukraina, en væpnet konflikt som fortsatt ligger og ulmer.

President Porosjenko har vært standhaftig i sin kritikk av Russland og president Vladimir Putin. Han kjemper for Ukrainas uavhengighet. Meningsmålingene antyder at president Porosjenko og Julia Timosjenko ligger side om side. Begge får en oppslutning på 17 prosent.

Julia Timosjenko har to ganger vært statsminister i Ukraina. Hun satt fengslet i to og et halvt år etter å ha blitt dømt til syv års fengsel for korrupsjon i 2011. Julia Timosjenko var en stor helt under det som ble kalt Oransjerevolusjonen i 2004 og ble løslatt fra fengslet da Janukovitsj-regimet falt sammen i 2014.

– Timosjenko sin fengsling taler til hennes fordel, for alle vet at det var politisk motivert. Hun kjører på med valgløfter som appellerer til fattige og eldre velgere, som sliter økonomisk, er FFI-ekspert Tor Bukkvolls analyse.

LANG ERFARING: Julia Timosjenko var tidligere statsminister i Ukraina, men har aldri lyktes helt i sine forsøk på comeback etter at hun ble løslatt fra fengsel i 2014. Foto: PAVLO PALAMARCHUK / EPA

Gassløfter

Timosjenko stilte opp mot Petro Porosjenko under presidentvalget i 2014, men tapte stort. Hun var tidligere en politiker som taklet Russlands president Vladimir Putin relativt godt, og under årets valgkamp lover hun et bedret forhold til Russland, for dermed å få ned prisen på gassleveransene fra Russland.

Putin kan i løpet av året komme til stenge gassrørledningen som går gjennom Ukraina, øke gassprisene og slik sett kunne strupe ukrainsk økonomi. Landet mottar tre milliarder dollar årlig for at gassrørledningen går gjennom Ukraina.

Financial Times skriver at landene som ligger mellom Øst og Vest, Balkan-landene og Ukraina, frykter at Europa og USA ikke opprettholder den politiske og reelle støtten, noe som øker frykten for russisk aggresjon.

For Vladimir Putin og Russland vil det være en målsetting å sikre at Ukraina igjen finner sin plass som «vasallstat» styrt fra Moskva. Slik det var da Sovjetunionen kontrollerte Øst-Europa.

PS: Tor Bukkvoll påpeker at presidentembetet i Ukraina minner om det i Frankrike, ved at makten er delt mellom statsministeren og presidenten. Mens presidenten styrer utenrikspolitikk og forsvar, styrer statsministeren det meste av innenrikspolitikken. Derfor blir høstens parlamentsvalg minst like viktig.

Publisert: 31.03.19 kl. 05:25