DØMT TIL DØDEN: Her er Patrick Murphy på et bilde fra 2000. Foto: Kriminalomsorgen i Texas

Fikk ikke ha med buddhistisk prest: Henrettelse utsatt i siste liten

Patrick Murphy (57) var en av de beryktede «Texas 7»-rømlingene.

I en utspekulert og nøye planlagt operasjon rømte de syv innsatte fra et høysikkerhetsfengsel i nærheten av byen Kenedy i Texas i desember 2000. I de påfølgende ukene begikk de en rekke grove ran, og på julaften ble politimannen Aubrey Hawkins drept.

Etter over en måned på rømmen ble seks av dem pågrepet, mens sistemann tok sitt eget liv. Patrick Murphy (57) ble i likhet med de seks andre dømt til døden for drapet på politimannen.

Siden den gang har han sittet på dødscelle i påvente av den dødelige giftsprøyten. Den skulle han etter planen få natt til fredag norsk tid, men høyesterett stoppet henrettelsen i siste sekund.

Årsaken? Han fikk ikke ha med seg en buddhistisk prest inn i dødskammeret.

«TEXAS 7»: Joseph Garcia, Donald Newbury, George Rivas, Larry Harper, Patrick Murphy, Jr., Randy Halprin og Michael Rodriguez. Foto: AFP

Høyesterett slår fast at kriminalomsorgen i Texas bryter 57-åringens religiøse rettigheter ved ikke å tillate ham å ha med seg sin åndelige rådgiver inn i rommet idet han får giftsprøyten, skriver AP.

Saken ble behandlet i flere lavere rettsinstanser, men der fikk han ikke medhold. Høyesterett var imidlertid av en annen oppfatning, og viser blant annet til at kristne får ha med seg prest. De mener det ikke er nok at den buddhistiske presten får være i rommet på utsiden.

I et intervju med CBS 11 før den planlagte henrettelsen, tok 57-åringen til orde for at livet hans burde spares fordi han var på andre siden av bygningen da de dødelige skuddene falt. Men han sier han selv satte seg i situasjonen, og at han ikke vil at noen skal tro han er uskyldig.

– Min rolle var hovedsakelig å være fluktsjåfør, sier han, og hevder videre at han ikke visste at skudd var avfyrt.

Publisert: 30.03.19 kl. 02:55