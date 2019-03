ULYKKESSTEDET: Mannen skal ha snublet over kanten da han tok bilder ved Hualapai reservate, på utsiden av nasjonalparken. Foto: Mohave County Sheriff's Office via AP / NTB scanpix

Mann døde etter å ha falt ned i Grand Canyon

En mann i 50-årene falt 300 meter ned Grand Canyon da han tok bilder.

Mannen var del av et turfølge og tok bilder da han snublet og falt over kanten ved Eagle Point like ved Grand Canyon Skywalk torsdag, skriver BBC.

Talsperson for nasjonalparken, David Leibowitz, sier til flere amerikanske medier at stedet er et populært turistmål ved Hualapai reservatet på vestsiden av Grand Canyon.

Mannen ble funnet av et helikopter om lag 300 meter ned fra ulykkesstedet.

Turisten er foreløpig ikke identifisert, men ifølge CBS News er mannen i 50-årene fra Hongkong.

Grand Canyon får besøk av om lag seks millioner turister hvert år, og er den største turistattraksjonen i USA .

Ifølge BBC blir det rapportert om rundt 12 dødsfall i Grand Canyon, hvor av to til tre er fallulykker.

Publisert: 30.03.19 kl. 11:17