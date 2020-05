SMOG: Den Forbudte By i Beijing i forurenset luft (smog). Foto: Arkivfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Rapport: Luftforurensingen i Kina verre enn før coronakrisen

En fersk rapport viser at utslippene i Kina nå er verre enn før coronapandemien: – Ikke uventet, uttaler professor til svenske Aftonbladet.

Nå nettopp

Dødsfall, konkurser og strenge restriksjoner er bare noen av de store negative konsekvensene coronaviruset har ført med seg. Men når de fleste har holdt seg innenfor husets fire vegger, har også millioner av biler stått mer parkert enn de ellers ville gjort.

Dermed har også utslippene vært sterkt redusert, men dette viser seg å ha vært kortvarig glede i Kina. Der er luftforurensingen verre nå, enn den var før coronavirusets utbrudd, viser en fersk finsk rapport.

Rapporten som kommer fra den finske forskerorganisasjonen Center for Research on Energy and Clean Air, forteller at andelen ozon, nitrogendioksid og svoveldioksid er større enn tilsvarende periode i fjor.

– Det var forventet. Det handler om at man setter i gang samfunnet igjen, sier Michael Tjernström, professor ved Universitetet i Stockholm, til svenske Aftonbladet.

les også Kina: På randen av ny kald krig med USA

Trafikk og industriproduksjon

Kina var det første landet som stengte ned under pandemien, og de har sakte, men sikkert, gjenåpnet samfunnet fra april. Tjernström mener utslippstallene må ses i sammenheng med nettopp dette.

– Denne forurensingen kommer i hovedsak fra trafikk og industriproduksjon. Man løser ikke problemet ved å parkere bilene, men ved å produsere biler som ikke slipper ut skadelige gasser. Eller ved å slutte helt å kjøre bil, sier professoren til den svenske avisen.

Publisert: 24.05.20 kl. 22:46

Les også

Mer om Coronaviruset Luftforurensning Kina Trafikk Utslipp

Fra andre aviser