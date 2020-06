KRITISERES: Justisminister William Barr (fra venstre), president Donald Trump og forsvarsminister Mark Esper. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Saksøkes for maktbruk utenfor Det hvite hus - justisminister Barr forsvarer beslutningen

Trump-administrasjonen saksøkes etter at demonstranter fysisk ble fjernet utenfor Det hvite hus mandag. Justisminister William Barr sier maktbruken var nødvendig.

Oppdatert nå nettopp

Kritikken har haglet etter at politiet mandag brukte makt mot demonstranter i Washington D.C. mandag for å klargjøre veien for president Donald Trump og hans følge, slik at de kunne komme seg uhindret frem til en kirke i nærheten for en fotoseanse.

Demonstrantene protesterte mot politivold i USA etter dødsfallet til George Floyd.

Nå har The American Civil Liberties Union (ACLU) levert inn et søksmål mot Trump-administrasjonen – på vegne av gruppen Black Lives Matter og demonstranter som var til stede, skriver nyhetsbyrået AP. Søksmålet ble gitt til en føderal dommer i Washington torsdag.

Her hevdes det at Trump, justisminister William Barr og andre tjenestemenn konspirerte for å krenke demonstrantenes rettigheter da de ryddet dem av veien i Lafayette Park mandag.

Men USAs justisminister William Barr forsvarer beslutningen om å fjerne demonstrantene med makt. Under en virtuell pressekonferanse torsdag sier han at dette var nødvendig fordi man gjennom helgen hadde sett voldelige konfrontasjoner i hovedstaden, skriver CBS.

– Dette var alvorlige opptøyer. Annekset til skattemyndigheyene ble utsatt for innbrudd, en historisk bygning i Lafayette Park, som tilhører myndighetene, ble brent ned. Det ble også satt fyr på den historiske kirken St. John’s – rett overfor Det hvite hus.

Det var utenfor denne kirken at Trump mandag stilte seg opp med en bibel i hånden.

Tidligere forsvarsminister med knallhardt Trump-oppgjør: – Han prøver å splitte folket

Barr forteller at han fikk i oppdrag av president Trump å koordinere innsatsen fra de ulike enhetene på bakken, og at han laget en plan for å sikre en større buffersone rundt Det hvite hus.

Han hevder imidlertid at dette ikke hadde sammenheng med presidentens spasertur til kirken ved Lafayette Square, som skjedde rundt en halvtime etter at demonstrantene ble ryddet av veien.

Justisministeren sier at han ville få demonstrantene til å flytte seg et kvartal unna, og at de ble spurt om dette hele tre ganger før de ble fjernet med makt, skriver CBS. Han hevder også at de ble mer og mer uregjerlige.

– Når du har stor sivil ulydighet som skader føderal eiendom, truer føderale politibetjenter og myndighetspersoner, i tillegg til våre flotte monumenter, er det de føderale myndighetenes ansvar å sørge for denne beskyttelsen, sier Barr, og legger til at de samarbeider med politiet i hovedstaden.’

Les også: Secret Service i kamper mot demonstranter utenfor Det hvite hus

Han sier at 114 politifolk har blitt såret i opptøyene i USAs hovedstad siden lørdag, og at 22 av dem er blitt innlagt på sykehus med det som hovedsakelig skal være hodeskader.

Borgermester i Washington D.C. Muriel Bowser har tidligere gått ut og sagt at hun mener de føderale myndighetenes oppførsel mandag vil gjøre jobben vanskeligere for byens politifolk. Hun kalte også fjerningen av demonstrantene for «skammelig».

Demonstrantene ble natt til fredag møtt med langt mindre politi i gatene enn de gjorde mandag. Borgermesteren har også opphevet portforbudet i byen.

Publisert: 05.06.20 kl. 07:47 Oppdatert: 05.06.20 kl. 08:20

Fra andre aviser