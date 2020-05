RÅDGIVER: Dominic Cummings jobber tett med Boris Johnson. Foto: Matt Dunham / AP

Boris Johnsons regjering forsvarer rådgiver

Regjeringen i Storbritannia avviser krav om at topprådgiver Dominic Cummings må gå av fordi han reiste 40 mil etter å ha fått påvist koronasmitte.

NTB

En talsmann for statsminister Boris Johnson og flere ministre avviste lørdag at Cummings har gjort noe galt.

Reisen til Durham i slutten av mars, etter at «lockdown» var innført, forklares med at Cummings ville sørge for at sønnen ble godt ivaretatt. Han dro til Durham slik at familiemedlemmer kunne hjelpe til med å passe sønnen.

På dette tidspunktet hadde Cummings fått påvist koronasmitte, og kona hadde allerede symptomer på covid-19.

les også Opposisjonen ber om forklaring etter at Boris Johnson-rådgiver skal ha brutt regjeringens coronaregler

– To foreldre med koronavirus var bekymret og ville ta vare på barnet sitt, skriver utenriksminister Dominic Raab på Twitter.

Forklaringene overbeviser imidlertid ikke den britiske opposisjonen. Det skotske nasjonalistpartiet SNP mener Cummings bør gå av, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Liberaldemokratene er enige, forutsatt at Cummings brøt smittevernsreglene.

Cummings har på sin side benektet opplysninger blant annet i avisa The Guardian om at politiet har snakket direkte med ham eller familien om saken.

Politiet i Durham har imidlertid bekreftet at de fikk et tips 31. mars om en person som hadde reist til byen fra London. Eierne av boligen hvor personen befant seg, ble deretter kontaktet. De fikk reglene for karantene og reiser forklart av politiet.

Publisert: 23.05.20 kl. 13:59

Fra andre aviser