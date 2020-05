SKULT: En Twiter-melding fra presidenten er nå merket med at den bryter med Twitters retningslinjer. Foto: JIM WATSON / AFP

Twitter slår ned på ny Trump-melding

Etter flere dager med konflikt, skjuler Twitter en av president Donald Trumps Twitter-meldinger fredag morgen norsk tid.

«Denne Twitter-meldingen bryter med Twitters regler om glorifisering av vold. Dog har Twitter vurdert at det kan være i offentlighetens interesse at den forblir tilgjengelig», skriver selskapet.

Meldingen kan derfor ikke sees umiddelbart på Trumps Twitter-konto, men om man trykker på forklaringen, kommer den opp:

«Disse PØBLENE ødelegger minnet om George Floyd og jeg vil ikke la det skje. Snakket nettopp med guvernør Tim Walz og fortalte ham at militæret står med ham hele veien. Blir det vanskelig tar vi kontroll, men, når plyndringen starter, starter skytingen. Takk!»

Det var tirsdag to av president Donald Trumps Twitter-meldinger for første gang ble faktasjekket og merket av selskapet.

Trump hevdet i disse meldingene, i tråd med hva han har ytret flere ganger tidligere, at det «ikke er noen måte poststemmer kan være noe annet enn hovedsakelig juks». Han skrev også at Californias guvernør sender stemmesedler til alle som bor i delstaten og konkluderte med at valget kommer til å være manipulert.

Til disse la Twitter på utropstegn med lenke til mer informasjon om poststemmer, faktasjekket av blant annet CNN og Washington Post – to medier Trump ofte kaller «fake news».

Selskapet begrunnet merkingen med at «Twitter-meldingene kan forvirre dem som skal stemme når det gjelder hva de må foreta seg for å få en stemmeseddel og delta i valgprosessen.» De skrev også at de ville gi kontekst til påstandene om stemmejuks og poststemmer.

Som svar truet Trump med å kontrollere eller stenge sosiale medier dersom de fortsetter med det han kaller sensur av konservative stemmer. Onsdag varslet Det hvite hus at det ville komme en presidentordre om temaet torsdag, og torsdag kveld holdt Trump en pressekonferanse om temaet.

Presidentordren vil fjerne selskapenes beskyttelse mot erstatningsansvar. Trump sier han vil jobbe for en ytterligere lovgiving.

Trump sa også at sosiale medieselskaper blir fratatt sin beskyttelse mot erstatningsansvar i eventuelle rettssaker som bringes inn på grunn av innlegg som publiseres.

– Kan du ikke bare forlate Twitter? ble presidenten spurt om på pressekonferansen torsdag.

– Hvis vi hadde hatt en rettferdig presse, så ville jeg gjort det på et blunk. Men det har vi ikke, bortsett fra noen gode journalister. Hvis jeg ser at noen melder fake news kan jeg gå til sosiale medier og melde det som er riktig. Nå når jeg ut til 180 millioner, sa han blant annet.

