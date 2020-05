– Møter du opp til en fredelig demonstrasjon og håndterer det som et opprør, blir det et opprør

– Trump har gjort det mer akseptabelt å angripe journalister, sier en amerikansk jurist til VG. En annen ekspert mener man ikke kan skylde på presidenten, men på politiets manglende trening.

Nå nettopp

– Dette gjenspeiler hvordan folk i USA ser på media idag. Politioffiserene er en del av folket, de også, og noen av dem deler også presidentens syn på reportere.

Det sier jusprofessor Charles Weisselberg ved Berkeley-universitetet i California til VG. Han har fulgt de siste dagers angrep på journalister og fotografer, av politi.

Ved ett av tilfellene ble en fotograf blind på det ene øyet etter at hun ble skutt mot med gummikuler av politiet.

– Trump har gjort det mer akseptabelt å angripe journalister, sier jusprofessoren.

– Det er vanskelig å tenke seg at disse angrepene er fullstendig uten tilknytning til hva han sier om media. Vår president har ett refreng, og det er at journalister er politiske aktører som ikke rapporterer nyhetene upartisk, de kan ikke stoles på. Det fører til at politiet behandler dem på samme måte som demonstrantene, tror Weisselberg.

REPORTERER BLIR MÅLSKIVER: Reportere blir ikke lenger sett på som nøytrale observatører, sier jusprofessor Charles Weisselberg. Foto: Berkeley University

Også demonstranter har angrepet media. Det gir mening, synes professoren.

– Vi har høyrevridde demonstranter som angriper CNN og andre medier, og venstrevridde demonstranter som angriper Fox. Reportere blir ikke lenger sett på som nøytrale observatører, men som politiske aktører og målskiver for folks sinne og hat.

– Også under Obama

Professor Edward Maguire ved Center for violence Prevention ved Universitetet i Arizona er uenig. Han forsker på hvordan politiet håndterer demonstrasjoner, og ga i januar ut boken «Policing protests».

Han tror ikke Trump fortjener skylden for politiets angrep på journalister og fotografer.

– Dette har vært et problem lenge før Trump. Under protestene i Ferguson ble et stort antall journalister angrepet og arrestert av politi. Da var Obama president. Jeg tror at Trump fyrer opp til vold, men akkurat disse hendelsene er ikke på grunn av han, sier Maguire til VG.

Han tror at hovedproblemet er politiets manglende trening.

BRUKER FEIL STRATEGIER: – Møter politiet opp til en fredelig demonstrasjon og håndterer det som et opprør, blir det et opprør, mener opprørsforsker Edward Maguire. Foto: Jeff Watts / AU Publications

– Politiet trenes i å håndtere opprør, men ikke demonstrasjoner. Politiet trenes i taktikk, som hvilke kjemikaler de skal bruke for å kontrollere et opprør, hvilke formasjoner de skal danne, hvordan bruke skjold og batonger. Men de blir ikke trent på strategier for å fredelig håndtere en demonstrasjon, sier han.

Det fører til vold, mener han.

Eskalerer volden

– Det som da skjer når politiet møter opp ved demonstrasjoner, er at de oppfører seg på en måte som får volden til å eskalere. Møter du opp til en fredelig demonstrasjon og håndterer det som et opprør, blir det et opprør.

BLODIG: En journalist var dekket i blod etter at politiet skjøt med tåregass og gummikuler under protestene i Minneapolis lørdag. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Han tror ikke politiet målbevisst plukker ut journalister. Han tror de blir revet med i kaoset.

– Politiet er ofte redde, frustrerte, og vil bare ha ting under kontroll raskest mulig. De ser et kaos, og journalistene er i deres hoder en del av det kaoset. Politiet gjør en massiv feil når de ikke klarer å skille mellom journalister og demonstranter.

I sosiale medier har man også sett situasjoner der politiet har brukt det som kan oppfattes som unødvendig hard maktbruk mot demonstranter som i utgangspunktet ikke har oppført seg voldelig.

les også Aggressivt og kaotisk i Minneapolis: Politiet skjøt gummikuler mot journalister fra Norge og Sverige

Maguire mener én av grunnen til at politiet ikke klarer å skille mellom journalister og demonstranter er at journalistikken har endret seg, tror han.

– Det er stadig flere som møter opp på slike demonstrasjoner og hevder at de er journalister. Men når de arresterer et team fra CNN, på direkten, det er en grusomt dårlig avgjørelse av politiet. Når de angriper journalister sender de en beskjed om at ytringsfriheten ikke lenger gjelder.

Noen steder er politiet i ferd med å endre seg, sier han.

– Politisjefene i Atlanta og Houston og sheriffen i Flint, Michigan, er blant dem som har gått ut og sagt at det som skjer for tiden er feil. Vi har sett noen av dem gå ved siden av demonstrantene og ta vare på deres rett til å bli hørt.

La vekk batongen

Det var under en demonstrasjon i Flint på lørdag at sheriff Christopher Swanson gikk sammen med demonstrantene.

– Vi vil være sammen med dere, så jeg tok av hjelmen og la vekk batongen. Jeg vil gjøre dette til en parade, ikke en protest, sa han ifølge Detroit News.

Fredag denne uken snakket Erika Shields, politisjefen i Atlanta, til demonstrantene som protesterte mot George Floyds død. Det var demonstrantene angrep CNNs kontor.

– Dere har all rett til å være opprørte, til å være redde og til å ha lyst til å rope. Vi skal la alle få gjøre det de trenger å gjøre, og vi kommer til å gjøre det trygt, sa hun ifølge Fox 5 Atlanta.

I disse dager er det også demonstrasjoner i professor Maguires hjemby Phoenix i Arizona.

– Vanligvis pleier jeg å reise ut og overvåke demonstrasjonene, for å se på dynamikken mellom politi og demonstranter, og hvordan politiet oppfører seg. Men på grunn av corona-situasjonen må jeg holde meg hjemme, beklager han.

Publisert: 31.05.20 kl. 23:34

Les også

Mer om Politivold USA Trump

Fra andre aviser