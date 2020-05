UNDER PRESS: Boris Johnsons omstridte rådgiver Dominic Cummings forlater sitt hjem i London mandag morgen, med et stort presseoppbud til stede. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

250.000 krever hans avgang: Varsler uttalelse fra omstridt Johnson-rådgiver

Boris Johnsons topprådgiver Dominic Cummings varsler at han vil komme med en uttalelse til pressen senere mandag. Det opplyser statsministerens kontor.

Oppdatert nå nettopp

Den omstridte rådgiveren til Storbritannias statsminister har blitt anklaget for å bryte coronareglene ved å reise fra London til Durham, mens britene ble bedt om å holde seg hjemme på grunn av coronaviruset.

Boris Johnson tok rådgiveren sin i forsvar søndag, da han uttalte at Cummings «handlet ansvarlig, innenfor lovverket og med integritet». Men presset mot statsministeren øker. 19 konservative parlamentsmedlemmer, biskoper og en rekke ansatte i helsevesenet har bedt Cummings om å trekke seg.

En pensjonert kjemilærer sier han så Cummings og familien 12. april i byen Barnard Castle utenfor Durham i Nord-England, skriver The Guardian og Mirror. På den tiden var Cummings etter eget utsagn fortsatt syk med coronasymptomer.

les også Intensivlege truer med å slutte hvis ikke Boris Johnsons topprådgiver trekker seg

JAGET MANN: Dominic Cummings skal komme med en uttalelse senere mandag. Foto: Aaron Chown / PA Wire

Den mektige politiske rådgiveren er i hardt vær etter at det kom fram at han trosset landets coronaregler da han reiste 42 mil fra London til Durham i stedet for å isolere seg hjemme. Formålet skal ha vært å besøke foreldrene hans så de kunne passe sønnen mens Cummings og kona var syke.

Også internt i det konservative partiet kommer det skarp kritikk, og 15 parlamentsmedlemmer ber sjefen kvitte seg med den omstridte rådgiveren, ifølge Sky News.

I løpet av to dager har over en kvart million mennesker skrevet under på et opprop med krav om at Cummings får sparken.

Selv den ellers så regjeringsvennlige avisen Daily Mail spør nå «hvilken planet [Johnson og Cummings] er på».

En redaktør i Financial Times viser til at en nær medarbeider av tidligere statsminister Tony Blair en gang skal ha sagt at «hvis Mail og Guardian er enige, er det bare å gi seg med én gang».

Publisert: 25.05.20 kl. 14:24 Oppdatert: 25.05.20 kl. 14:41

Les også

Fra andre aviser