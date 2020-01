SPRES: Informasjon som ikke stemmer deles på sosiale medier. Foto: Skjermdumper

«Fake news» om coronaviruset florerer

Både i Norge og resten av verden sprer det seg feilinformasjon om det nye coronaviruset og hvordan man kan unngå det.

Oppdatert nå nettopp

New York Times melder torsdag morgen norsk tid at over 7700 mennesker er syke og 170 døde, ifølge kinesiske myndigheter og Verdens helseorganisasjon (WHO). Alle unntatt 68 av disse er meldt inn på fastlandet i Kina. Så langt har samtlige dødsfall vært i Kina.

CNN har et kart som viser virusets spredning etter hvert som det blir registrert.

Ifølge Huffington Post var de fleste av de døde enten middelaldrende eller eldre.

Fakta Wuhan-viruset * Coronaviruset 2019-nCoV har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. * Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. * Det hittil ukjente viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom. * Smittekilden er foreløpig ukjent. Man antar at smittemåten er dråpesmitte som for andre coronavirus. * Råd for å forebygge går på god håndhygiene samt å unngå dråper fra host/nys gjennom luften, direkte kontakt og indirekte kontakt med smittede. * Inkubasjonstiden regnes til å være mellom 2 og 14 dager. Kilde: Folkehelseinstituttet

VG har fått flere tips om en post på sosiale medier hvor det feilaktig hevdes at en person er innlagt på Ullevål sykehus med det nye coronaviruset.

– Det stemmer ikke. Det er «fake news», sier pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til VG natt til torsdag.

Flere nyopprettede Twitter-kontoer sprer også informasjon om at VG skal ha publisert og slettet en sak om at coronaviruset har nådd Norge.

Dette medfører heller ikke riktighet.

Konspirasjonsteorier

Blant mytene og konspirasjonsteoriene som sprer seg er blant annet at utbruddet er skapt av et farmasøytselskap for å selge en vaksine eller sikret et patent. Ifølge Huffington Post er denne teorien blant annet spredd av personer tilknyttet konspirasjonsgruppen QAnon, hvor en av teoriene også er at viruset er spredd for å forstyrre gjenvalgskampanjen til Donald Trump.

Mens det er en forskningsinstitusjon, Pirbright Institute, som har et vaksinepatent til godkjenning, understreker de at deres forskning angår et coronavirus som påvirker fjærkre og griser, ikke denne nye varianten i mennesker.

Ifølge Daily Beast oppfordrer også enkelte QAnon-tilhengere sine følgere til å beskytte seg mot smitte ved å kjøpe et middel som kalles Miracle Mineral Solution, men som ifølge det amerikanske mattilsynet tilsvarer «å drikke blekemiddel» fordi mange tilsetter sitronsaft eller andre sure juicer, noe som gjør blandingen om til klordioksid.

Grunnlegger av faktasjekk-siden Lead Stories, Maarten Schenk, sier til Bloomberg:

– Det er den perfekte krysning av frykt, rasisme og mistillit til regjering og Big Pharma. Folk stoler ikke på de offisielle historiene.

En talsperson for Facebook sier til Bloomberg at deres eksterne faktasjekkere merker poster som sprer feilinformasjon om coronaviruset så leserne skal vite at det er usant. En talsperson for Twitter sier de ikke har hatt noen økning av feilinformasjon siden viruset ble kjent. De forsøker å sluse brukerne som søker på «coronavirus» til pålitelige kilder som det statlige amerikanske smittevernsenteret (CDCP).

Forbereder seg

Ullevål påpeker overfor NRK at de forbereder seg, i tilfelle Wuhan-viruset faktisk kommer til Norge.

– På akuttmottaket blir det en god del irritasjon, og vi blir triste over at noen synes det er god underholdning å spre falske rykter. Stemningen ble litt ilter over at noen synes det er festlig. For det synes ikke vi, sier Bayer til NRK.

Antallet syke av Wuhan-varianten av coronaviruset har nå oversteget antallet smittede under SARS-utbruddet i 2002 og 2003. Totalt døde 774 mennesker i 17 land av SARS. Eksperter advarer mot en direkte sammenligning av de to sykdommene, siden SARS både var vanskelig å få påvist og det var vanskelig å få informasjon fra myndighetene.

SARS hadde en dødelighet på én av ti pasienter, mens sesongbasert influensa har en dødelighet på 1:1000.

Smittede i flere land

Ifølge BBC antas det at én av fire tilfeller av 2019-nCoV-smitte er alvorlig. De opplyser at symptomene ofte starter med feber, etterfulgt av tørrhoste og etter en ukes tid pustevansker og for noen pasienter behov for behandling ved sykehus.

Ifølge NYT er det torsdag morgen rapportert 14 smittetilfeller i Thailand, elleve i Japan, ti i Hongkong, fem i USA, Taiwan, Australia, Tyskland og Macau. Fire i Singapore, Sør-Korea, Frankrike og Malaysia, tre i Canada, to i Vietnam og én i henholdsvis Nepal, Kambodsja, og De forente arabiske emirater og Finland.

Torsdag formiddag blir det også kjent at det er oppdaget et tilfelle i India.

Jobber med vaksine

Det finnes på nåværende tidspunkt ikke noen vaksine mot denne typen coronavirus, men BBC melder også at forskere i San Diego som bruker en ny type DNA-teknologi jobber med en potensiell vaksine. De har fått virusets DNA-sekvens fra Kina og håper på å kunne teste vaksinen på mennesker i starten av sommeren.

Oppdatert info fra Det europeiske smittevernbyrået ECDC finner du her.

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppdaterer informasjon her.

Alle relevante artikler på VG om viruset finner du her.

Publisert: 30.01.20 kl. 10:38 Oppdatert: 30.01.20 kl. 10:53

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser