KOM MED ADVARSEL: President Hassan Rouhani. Foto: IRAN'S PRESIDENT OFFICE HANDOUT / IRAN'S PRESIDENT OFFICE

Irans president: Europeiske soldater kan være i fare

Irans president Hassan Rouhani sier at europeiske soldater i Midtøsten kan være i fare, etter at Storbritannia, Frankrike og Tyskland denne uken klaget inn Iran for brudd på atomavtalen.

Ingvild Silseth

NTB

Oppdatert nå nettopp

Presidenten kom med uttalelsen under et TV-sendt regjeringsmøte onsdag, melder nyhetsbyrået AP.

Rouhani ba samtidig den iranske befolkningen om å stå samlet etter nedskytingen av det ukrainske passasjerflyet, hvor alle 176 personene ombord mistet livet.

– Folk ønsker å sikre at myndighetene behandler dem med oppriktighet, integritet og tillit, sa presidenten, og ba landets væpnede styrker komme med en unnskyldning og forklare hva som førte til tragedien.

– Må være forberedt på konsekvensene

Det var tirsdag denne uken at klagen ble kunngjort i en felles uttalelse fra Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Kort tid etter kom det iranske utenriksdepartementet med en advarsel:

– Dersom europeerne søker å misbruke denne prosessen, så må de også være forberedt på konsekvensene.

De europeiske partnerlandene i atomavtalen har siden forrige måned luftet muligheten å aktivere tvisteløsningsmekanismen som ligger i avtalen.

Det er dette de tre landene nå har gjort. Konsekvensene kan blant annet bli gjeninnføring av FN-sanksjoner mot Iran.

EUs utenrikssjef Josep Borrell håper partene nå vil forhandle åpent og ærlig.

– Sett i lys av den pågående, farlige eskaleringen i Midtøsten, er det å bevare avtalen viktigere enn noen gang før, sier han.

Trump trakk USA ut

Atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den trådte i kraft i 2016.

I 2018 kunngjorde president Donald Trump at USA trekker seg fra avtalen, og amerikanerne har siden dette gjeninnført harde sanksjoner mot Iran.

Iranerne har svart ved å trinnvis gå stadig lenger vekk fra avtalen. Forrige mandag varslet landets utenriksdepartement at de på et kommende møte vil ta enda et steg bort fra avtalen.

Publisert: 15.01.20 kl. 09:27 Oppdatert: 15.01.20 kl. 10:09

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser