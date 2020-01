ADVARSEL: En mann går forbi et informasjonsskilt om Coronaviruset på Heathrow i London. Foto: ANDY RAIN / EPA / NTB SCANPIX

41 bekreftet døde av lungevirus

Antall døde etter virusutbruddet som startet i Kina, øker. Fredag melder myndighetene om 15 nye dødsfall. Tallet er nå 41.

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

De 15 personene døde i Wuhan, den kinesiske byen der virusutbruddet trolig startet, ifølge blant andre Washington Post. I tillegg meldes det om 180 nye smittetilfeller i Hubei-provinsen.

Ifølge Washington Post er alle de døde over 55 år og hadde som ved tidligere tilfeller en historie med alvorlige sykdommer.

Avisen skriver at antall smittede nå er over 1000 personer.

Så langt er personer bekreftet smittet i Kina, Frankrike, Japan, Nepal, Singapore, Taiwan, Sør-Korea, Thailand, Vietnam og USA, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det nye viruset ligner på sars-viruset, som på begynnelsen av 2000-tallet forårsaket en epidemi med over 8.000 smittetilfeller i 37 land og som krevde 774 liv.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det foreløpig ikke er grunn til å erklære global helsekrise.

Første tilfeller i Europa og Australia

Tre personer i Frankrike har testet positivt på coronaviruset som trolig stammer fra Kina, opplyser helseminister Agnès Buzyn. De tre har nylig vært i Kina.

Det er de første bekreftede smittetilfellene i Europa. To av de smittede tilhører samme familie.

En person er innlagt på sykehus i Bordeaux, mens en annen person er under observasjon i Paris, opplyste Buzyn på en pressekonferanse fredag kveld, melder TV-stasjonen BFMTV.

– Vi har identifisert smittetilfellene svært raskt, sa helseministeren og la til at det er svært sannsynlig at det vil bli påvist flere tilfeller av det kinesiske coronaviruset i dagene som kommer. Samtidig la hun til at myndighetene vil gjøre alt de kan for å hindre spredning av viruset.

Også i den australske storbyen Melbourne er det nå bekreftet et tilfelle av viruset, skriver Herald Sun. Det er ventet at myndighetene til uttale seg lørdag.

Via Norge

I en rekke land sjekkes nå flere personer for viruset. Blant annet er det rapportert inn to mistenkte tilfeller av coronaviruset i finske Lappland, melder den statlige kringkasteren Yle. To personer fra en kinesisk familie fra Wuhan oppsøkte legevakten i Ivalo i Finland i natt med influensasymptomer, ifølge mediehuset. Familien skal ha kommet til landet via Norge.

Iblant annet Storbritannia og Australia mistenkes flere for å være smittet av viruset.

Kina har så langt innført reiserestriksjoner i ni byer, og 32 millioner mennesker er isolert i et forsøk på å hindre ytterligere spredning av viruset.

Publisert: 25.01.20 kl. 01:54

