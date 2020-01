PROTEST: Medlemmer av Transparency international i Bangladesh markerer den internasjonale Korrupsjons-dagen 8. desember 2019. Foto: MONIRUL ALAM / EPA

Norge på 7. plass på korrupsjons-indeks

Norge blir slått av Danmark, Finland og Sverige på korrupsjons-indeksen til Transparency International , som ble publisert i dag.

Også New Zealand, Sveits og Singapore scorer høyere enn Norge.

I 2015 oppnådde Norge 88 av 100 mulige poeng, mens vi i år var nede på 84.

– Det er absolutt et tankekors at vi ikke er blant de seks beste. Ingen land er immune mot korrupsjon, og årets indeks er en påminnelse om at kampen må fortsette med full styrke, sier Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge.

VIMPELCOM: Guro Slettemark , flankert av Tore Bråthen og Gudmund Knudsen under den åpen høringen om VimpelCom-saken. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Hun minner også om at land som ligger høyt oppe på lista, likevel kan bidra til korrupsjon i andre land.

– Dokumentlekkasjene som viser hvordan den tidligere presidentens datter i Angola har tjent sin formue gjennom korrupsjon, er en sak som også angår Norge. Angola er Norges (gjennom Norad) hovedsamarbeidsland i Afrika, og har mottatt over tre milliarder kroner i bistand fra Norge.

SIKTET: Isabel dos Santos, datteren til Angolas tidligere president, er siktet for å urettmessig ha skaffet seg store summer fra staten for å bygge sin private formue. Foto: MIGUEL RIOPA / AFP

I går ble det kjent at milliardæren Isabel dos Santos, datteren til Angolas tidligere president, er siktet for hvitvasking i forbindelse med styrevervet i Angolas statskontrollerte oljeselskap, Sonangol.

Isabel dos Santos er siktet for vanstyre og underslag av midler under hennes ansettelsesperiode i Sonangol, og er dermed i første omgang siktet for hvitvasking, skadelig styring, forfalskning av dokumenter, i tillegg til andre økonomiske forbrytelser, opplyser statsadvokat Helder Pitta Gros, i følge NTB.

– Hvordan innretter vi bistanden når det er så mye korrupsjon som i Angola, er jo et naturlig spørsmål å stille seg. Vi har laget opplæringsverktøy for bistandsorganisasjonene, men dette er jo vanskeligere når det er stat-til stat-bevilgninger, sier Slettemark.

TILLIT: Professor Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole påpeker at Transparency Internationals indeks har svakheter, men viser tillitsbrudd. Foto: Marit Hommedal

Professor Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole understreker at dette er en indeks som viser folks oppfatning av korrupsjon og tillit til systemet, ikke omfanget av faktisk korrupsjon.

– Selv om det er svakheter ved indeksen, antyder den en synkende tillit til det offentlige, og det må vi ta på alvor, understreker hun.

Falt: Norge har færre poeng enn for 5 år siden. Foto: Transparency International

Vi kan ikke utelukke at indeksen gir et riktig bilde av utfordringene, i den forstand at det faktisk kan være mer korrupsjon, tilføyer hun.

– Et problem i Norge er at korrupsjon bare defineres av straffeloven. Det vi mangler er vilje og verktøy til å sanksjonere interessekonflikter og sammenblanding av roller,hvis det vi har av fakta ikke imøtekommer straffelovens høye beviskrav, sier professoren.

LEDER: Den siktede eks-president-datteren Isabel dos Santos fra Angola, var leder av landets statseide oljeselskap Sonangol Foto: RODGER BOSCH / AFP

Norge scorer høyt på en rekke ‘good governance’ indikatorer.

– Det at vi ligget høyt på slike rangeringer får oss kanskje til å slappe av, og i så fall støtter ikke indeksene opp om det faktum at selv velfungerende land må jobbe kontinuerlig med korrupsjonsrelaterte utfordringer.Vi må være oppmerksomme på tette koblinger som gir personlig vinning og særfordeler til aktører i privat sektor, styrke håndheving av slikt som anbudsregler, offentlighetslov, rekrutteringsprosesser og revisjon, og ellers fremme forståelse for at selv interessekonflikter er alvorlige. Vi har alle ansvar for å holde nede denne typen utfordringer i samfunnet vårt, mener Tina Søreide.

Flere store saker som har vært bredt omtalt i mediene, kan også ha bidratt til en oppfatning av økt korrupsjon.

FLERE SAKER: Mediene har dekket flere korrupsjonssaker og saker med interessekonflikter de senere årene. Her fra rettsaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen. Foto: Tore Kristiansen

Boligbyggsaken i Oslo, behandlingen av byggesaker i Drammen, byggesaker i nye Færder kommune og Eirik Jensen-saken, for å nevne noen.

TI har i år analysert sammenhengen mellom penger, politikk og korrupsjon – og hvordan penger påvirker politisk makt og valg.

– USA med 69 poeng har falt med to poeng siden i fjor, og er et eksempel på hvordan «pay to play» dominerer politikken. Land som ligger på toppen av indeksen legger større vekt på håndhevelse av regelverk som regulerer pengenes påvirkning av politikken. For å sikre at politiske beslutninger tjener fellesskapet, og ikke særinteressene til en rik elite, må slike regelverk styrkes, sier generalsekretær Guro Slettemark.

Publisert: 23.01.20 kl. 20:33

