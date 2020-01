AVVISER ANKLAGENE: President Donald Trump i Det ovale kontor torsdag. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Demokratene i nytt dokument: Ber Senatet «eliminere trusselen» Trump utgjør

I et 111 sider langt dokument legger demokratene frem sin sak mot den amerikanske presidenten. Trumps advokater svarer med å kalle riksrettssaken et «farlig angrep» på amerikanernes rett til å velge sin egen president.

Lørdag offentliggjorde Representantenes hus et 111 sider langt skriv om den kommende riksrettssaken i Senatet – hvor de syv som skal føre saken mot president Donald Trump legger frem sine argumenter:

– President Donald J. Trump brukte sin makt til å presse en utenlandsk regjering til å blande seg inn i et amerikansk valg for sin egen personlige, politiske vinning, og så prøvde han å dekke over dette ved å forhindre Kongressens gransking av hans oppførsel, skriver de, og ber Senatet om å stille presidenten for riksrett og fjerne ham fra makten.

Neste uke markerer starten på den tredje riksrettssaken mot en president i amerikansk historie.

– Senatet må bruke dette virkemiddelet nå for å sikre valget i 2020, beskytte vår grunnlovsfestede styreform, og eliminere trusselen presidenten utgjør for USAs nasjonale sikkerhet.

For at Trump skal kunne dømmes, trengs det to tredjedels flertall i Senatet, hvor republikanerne nå har flertall.

De syv demokratene skriver at de mener det finnes overveldende bevis på at Donald Trump har gjort seg skyldig i begge de to riksrettsanklagene mot ham, som er:

Maktmisbruk: Ved å holde tilbake bistand til Ukraina for å presse landets regjering til å etterforske en av Trumps innenrikspolitiske rivaler.

Motarbeidelse av Kongressen: Ved å motarbeide de folkevalgte gjennom å beordre føderale tjenestemenn til å trosse stevninger utstedt under riksrettsgranskingen.

STÅR BAK DOKUMENTET: Val Demings, Zoe Lofgren, Hakeem Jeffries, Adam Schiff og Jerold Nadler fra Representantenes hus skal føre saken mot Trump i Senatet. Sylvia garcia og Jason Crow er ikke med på bildet. Foto: Julio Cortez / AP

«Frekt og ulovlig»

Presidentens forsvarsteam har frist mandag til å komme med sitt svar, og begrunne hvorfor de mener presidenten bør frifinnes for disse anklagene.

Trumps forsvarere kom imidlertid med sitt svar på Senatets offisielle riksrettsinnkalling lørdag, og innholdet her kan ifølge både Fow News og nyhetsbyrået AP, gi et hint om hva de kommer til å fokusere på.

Dette er riksrett Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har i oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter.

USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet, eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt.

Med et simpelt flertall kan Representantenes hus beslutte å tiltale en president. For øyeblikket har Demokratene flertall i Huset.

Det skal to tredels flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For tiden er det Republikanerne som har flertall i Senatet. Kilde: NTB

I det seks sider lange skrivet, sendt lørdag, kalles de to riksrettsanklagene ifølge AP for «et farlig angrep på retten det amerikanske folk har til å fritt velge sin president».

– Dette er et frekt og ulovlig forsøk på å velte valgresultatet fra 2016, og å blande seg inn i valget i 2020, som bare er måneder unna, står det også, ifølge New York Times.

Dette er de viktigste aktørene i riksrettssaken:

Avisen skriver at Trumps forsvarere i dokumentet ikke benekter for faktagrunnlaget i riksrettssaken, hvor den viktigste biten går ut på at Trump holdt tilbake millionbistand til Ukraina, og også ba landet om å undersøke tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter Biden.

Sentralt i saken står en telefonsamtale der Trump oppfordrer Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å undersøke både Joe Biden og sønnen, som hadde en rolle i det ukrainske gasselskapet Burisma, som etterforskes for korrupsjon.

Forsvarerne argumenterer derimot med at anklagene mot Trump er ugyldige fordi disse tingene i seg selv ikke utgjør noe lovbrudd. De hevder at Trump ikke handlet for sin egen politiske vinning, men for å få en slutt på korrupsjon i Ukraina, skriver New York Times.

Demokratene, som har flertall i Representantenes hus, sørget for at disse to tiltalepunktene ble vedtatt:

– President Trump benekter kategorisk og utvetydig hver eneste beskyldning i begge de to riksrettsanklagene, skriver rådgiver i Det hvite hus Pat Cipollone og Trumps personlige rådgiver Jay Sekulow i brevet, ifølge avisen.

Ifølge Fox argumenterer de også med at riksrettsanklagene er mangelfulle og at de bryter med grunnloven, fordi de er et resultat av det forsvarerne kaller en ugyldig prosess i Representantenes hus.

