PEACHES: Trygt tilbake bak nytt, forsterket gjerde. Foto: Facebook/Maungaturoto-Heart of the Community

Stjålet terapi-geit gjenforent med deprimert okse

Northland-politiet på New Zealand aksjonerte etter å ha gjennomgått videoovervåkning. Oksen er ifølge eieren henrykt over at geita er hjemme igjen.

Det var i midten av desember at geita Peaches forsvant fra sitt hjem i Northland, New Zealand.

Eieren Joe Robins hadde da nylig introdusert Peaches for oksen Bunter i håp om at sistnevnte skulle få igjen livsgnisten.

Bunter, som er en av flere firbente beboere på Maungaturoto Hotel i den vesle byen Maungaturoto, reagerte nemlig svært sterkt etter at hans kjære venn, en ku ved navn Rosie, døde i fjor høst.

Han ville ikke spise og ble mer og mer sløv. Joe Robins’ bekymring økte.

– Etter at Rosie døde, ble Bunter svært deprimert. Vi hørte at det var god terapi i geiter, uttaler Robins ifølge News Hub.

Dermed gikk han til innkjøp av geiten Peaches, som skal ha vært brukt som terapigeit for barn tidligere – og et uventet vennskap oppsto.

– Med en gang Peaches ankom ble Bunter en annerledes okse. De to løp sammen rundt i innhegningen, forteller Robins.

Grundig etterforskning

Men så tok det hele altså en dramatisk vending. Peaches forsvant kort tid etter at det nye vennskapet blomstret opp.

Robins fryktet at hun var stjålet, ettersom gjerdet til innhegningen var kuttet opp. Da tok han kontakt med politiet, som tok geitenappingen på største alvor.

Northland-politiet gikk blant annet igjennom videoovervåkning fra området.

Som et resultat av dette arbeidet, ble Peaches lokalisert på en eiendom i nærheten og ble returnert til eieren like før jul, skriver Northland-politiet på Facebook.

Politiaksjonen skjedde uten dramatikk. Det ble gjennomført en samtale med personer på den nærliggende eiendommen, og det vil ikke bli gjort ytterligere etterforskningssteg, opplyser politiet.

De uttaler også at Bunter ikke har noen horn i siden til naboene.

– Nå som Peaches er tilbake, er Bunter overlykkelig, opplyser den glade eieren Joe Robins.

Publisert: 19.01.20 kl. 01:54 Oppdatert: 19.01.20 kl. 03:24

