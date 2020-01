WUHAN: Folk med beskyttelsesmasker venter på å oppsøke helsehjelp ved et Røde Kors-sykehus i den kinesiske storbyen Wuhan. Bildet er tatt 25. januar. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Kina-forsker om sykehus-scener: – Potensielt en smittebombe

Lav tillit til fastlegesystemet kan øke smittefaren fra coronaviruset, sier forsker Kristin Dalen. Samtidig innrømmer WHO at de har feilinformert om smittefaren.

Viruset, som antas å ha brutt ut i den kinesiske byen Wuhan, har så langt krevd minst 80 liv.

I en rekke kinesiske byer er det innført reiserestriksjoner, og mer enn 50 millioner innbyggere er isolert i et forsøk på å begrense spredning.

Særlig i disse byene er kapasiteten på sykehus og andre helsetjenester sprengt.

Kinesiske Yang Zhongyi (53), som har snakket med Reuters, sier at hun fortsatt venter på å gjennomføre en test i Wuhan – to uker etter at hun først viste tegn på symptomer.

Uverifiserte videoer fra kinesiske sosiale medier, som skal være filmet inne på sykehuset i Wuhan, viser et tilsynelatende kaos av mennesker som har strømmet til i forbindelse med smitteutbruddet.

Stoler ikke på fastlegen

Forskningsinstituttet Fafo har med kinesiske samarbeidspartnere sett på holdningsundersøkelser i Kina, knyttet til blant annet tillit til helsetjenester.

Undersøkelsene viser generell høy tillit til kinesiske myndigheter. Likevel er det stor forskjell på tilliten til ulike nivåer i helsesektoren.

– Folk har ikke mye tillit til førstelinjetjenesten, altså det lavere nivået av helsetjenester, men stor tillit til spesialiserte helsetjenester. Det er muligens et problem i en situasjon som nå, hvor alle egentlig vil oppsøke sykehus og ikke stoler på fastlegen, sier Dalen.

KINA-EKSPERT: Forsker Kristin Dalen ved forskningsstiftelsen Fafo. Foto: Fafo

Myndighetene i Kina har i forbindelse med virusutbruddet gått ut med en oppfordring om ikke å oppsøke sykehus dersom man har symptomer.

De ønsker heller at folk skal ta kontakt med en fastlege over Internett.

– Men det er mange som føler at det riktige er å dra på sykehuset. Det er skummelt. Da får man en ansamling av smittede og ikke-smittede på samme sted – potensielt en smittebombe, sier forskeren.

Feilinformerte om smittefaren

Verdens helseorganisasjon (WHO) har foreløpig vært klar på at det ikke er grunn til å erklære global helsekrise som en følge av virusutbruddet.

De har siden 21. januar publisert daglige oppdateringer på sine hjemmesider, der de kommer med vurderinger av smittefaren.

Mandag måtte de imidlertid sende en rettelse for rapportene fra 23., 24. og 25. januar. I disse rapportene har WHO beskrevet faren i Kina som veldig høy, den regionale faren som høy, og den globale faren som moderat.

Det skulle i stedet vært informert om at faren globalt er å regne som høy.

HØY FARE: Dette skal være det første bildet av det nye viruset. Foto: Kinesiske myndigheter via Reuters

44.000 kan være smittet

Nøyaktig hvor mange som er smittet av viruset, er høyst usikkert. Ifølge kinesiske myndigheter har 2744 mennesker fått påvist smitte i Fastlands-Kina.

Forskere i Hongkong mener imidlertid at rundt 44.000 kan være i inkubasjonsstadiet, altså perioden fra man blir påført smitte og til den vises.

Forsker Kristin Dalen ved forskningsstiftelsen Fafo, understreker at dette anslaget er basert på statistiske modeller.

– Det kinesiske myndigheter har gjort, er å telle antallet påviste smittetilfeller. Men så er jo dette et virus som ikke er så lett å oppdage, og som man faktisk kan være bærer av uten at man har symptomer.

Kjent for å underrapportere

Kinesiske myndigheter har vært kjent for å underrapportere tall i forbindelse med sykdomsutbrudd og kriser. Dalen trekker frem både sultkatastrofen på 60-tallet, og SARS-epidemien i 2003.

– Da lærte de en veldig tøff lekse. Fordi lokale ledere var redde for å rapportere om problemer i egne områder, ble alvorlige problemer oversett altfor lenge. Historisk er mistilliten til denne typen tall, stor, sier forskeren og legger til:

– Men nå i denne situasjonen har de gjort et veldig stort poeng om at lokale myndigheter ikke skal underrapportere.

Publisert: 27.01.20 kl. 23:14

