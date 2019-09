FLERE SKADET: Fire tjenestemenn skal ha blitt skadet under masseskytingen i Texas. Foto: Tim Fischer / AP / NTB SCANPIX

Sju drept etter masseskyting i Texas – gjerningsmannen skutt

Sju personer skal være drept og mer enn 20 skadet etter en masseskyting i Texas i USA. Politiet bekrefter at den antatte gjerningsmannen er skutt og drept.

Klokken halv ett natt til søndag norsk tid bekrefter politiet at den antatte gjerningsmannen er skutt og drept. Politiet opplyste at fem personer skal være drept og 21 skadet etter skytingen i byen Odessa i Texas. Rett over 16 norsk tid oppjusterer politiet antall døde til syv, skriver AP.

– Det er ingen aktiv skytter for øyeblikket, skriver de på Facebook 17.30 lokal tid – omtrent to timer etter de første meldingene om skytingen kom inn.

På en pressekonferanse opplyser politisjefen i byen Odessa, Michael Gerke, at gjerningsmannen er en mann i 30-årene.

– Hendelsen startet da en patrulje forsøkte å stoppe en bil klokken 15.17 lokal tid. Da bilen stoppet ble en tjenestemann skutt. Bilen fortsatte å kjøre og skjøt flere personer, forteller han.

På et tidspunkt skal gjerningsmannen ha forlatt bilen han kjørte, og kapret en postbil.

– 21 sivile har skuddskader, og fem personer er døde inkludert skytteren, sier han. I tillegg skal fire tjenestemenn ha blitt skadet.

Politiet har ikke identifisert gjerningsmannen, men mener å vite hvem han er.

– Jeg må påpeke at ikke noe av det jeg har sagt er skrevet i stein. Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, men det er det vi vet nå og de rapportene jeg har fått.

POLITISJEF: Michael Gerke. Foto: Mark Rogers / AP / NTB SCANPIX

Tror ikke det er flere gjerningsmenn

Det var lenge usikker om det var snakk om én eller flere gjerningsmenn. Politiet etterforsker nå disse meldingene.

– Det kan ha noe med å gjøre at gjerningspersonen først kjørte en bil, deretter kapret en postbil. Det er bekreftet at det er samme person som kjørte disse bilene, sier Gerke.

Videre sier han at de ikke har fått meldinger om flere hendelser etter at gjerningsmannen ble skutt og drept.

– Vi tror faren er over nå, men vi kan ikke si det 100 prosent sikkert. Men vi har ikke fått meldinger om flere hendelser etter at gjerningsmannen ble stoppet. Folk er selvsagt skremt.

Trump orientert

USAs president Donald Trump er orientert og Det hvite hus følger situasjonen, opplyser presidentens talskvinne Stephanie Grisham.

Kontraterrorenheten i New York-politiet skriver på Twitter at de overvåker skytehendelsene.

Skytingen i Odessa fant sted nær University of Texas of the Permian Basin i Odessa (UTPB), og elevene ved universitetet låste seg inne i over to timer.

Masseskytingene skjer bare uker etter at 22 personer ble drept og 24 skadet i El Paso, og ti drept og 27 skadet i Ohio.

