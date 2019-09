Dramatisk nødsamtale under dødsbrannen i California: «Jeg får ikke puste»

Passasjerer som var på dykketur lå og sov under dekk da det startet å brenne i en båt utenfor Santa Cruz Island. Fortsatt er 30 personer savnet.

Oppdatert nå nettopp







I flere timer sto båten i full fyr, før den delvis sank omtrent 18 meter utenfor øya i den amerikanske delstaten California. Nå er det kun deler av baugen som fortsatt er synlig, forteller Monica Rochester i kystvakten på en pressekonferanse mandag kveld norsk tid.

Fire personer er så langt funnet døde. Fortsatt er 30 personer savnet, og redningsmannskaper kjemper nå mot klokken i håp om å finne overlevende, og flere båter og helikoptre bistår i søket.

Den første meldingen om den kraftige brannen kom ved 03.15-tiden natt til mandag lokal tid. Båten lå da for anker på nordsiden av Santa Cruz Island utenfor byen Santa Barbra – se kart her:

Klikk for å aktivere kartet

Fem personer fra mannskapet er reddet og i sikkerhet. Ifølge kystvakten var de på dekk og våkne da brannen startet. De hoppet derfor i vannet, før de senere ble plukket opp av en privatperson i båt.

CBS Los Angeles og AP har publisert et lydopptak av det som skal være nødsamtalen fra båten: «Jeg får ikke puste», sier en utydelig og desperat stemme. Deretter gjentar operatøren i andre enden dette, før han spør om båtens nåværende GPS-posisjon.

Ifølge CNN spør operatøren fra kystvakten også om passasjerer er innelåst om bord på båten: «Kan du komme deg tilbake på båten og låse den opp?»

MISTET LIVET: En av de omkomne blir her tatt i land i havnen i Santa Barbra. Foto: AP Photo/Daniel Dreifuss

Videre spør vedkommende om det er en nødutgang for de som var om bord, og om det er brannslukningsutstyr om bord.

– Har du ikke noe brannslukningsutstyr i det hele tatt? Ingen brannslukningsapparater eller noe?

I lydklippet er det ikke mulig å høre svarene fra besetningsmedlemmet.

De fleste passasjerene lå under dekk og sov da brannen brøt ut. Til sammen var det 39 personer om bord på båten. I byen Oxnard har kystvakten satt opp et senter for pårørende, hvor flere har samlet seg.

Passasjerene om bord på båten «Conception» var på dykketur da det startet å brenne. Etter planen skulle de mandag ettermiddag lokal tid tilbake til Santa Barbra etter å ha vært tre dager på sjøen.

Det er til sammen plass til 46 personer om bord på båten, som er omtrent 20 meter lang. Dykkerturen ble arrangert av selskapet Truth Aquatics, som så langt ikke har kommentert brannen.

Brannvesenet har tidligere vært klar på at flere personer er døde, men at de fortsatt ikke har gitt opp håpet om å finne overlevende. Blant annet fordi det er tåke i området og situasjonen er uoversiktlig.

– Vi håper fortsatt at noen kan ha svømt til land. Når de ankrer over natten, er de ganske nærme land. Vi må håpe, men vi tar høyde for det verst tenkelige scenarioet, sier Mike Eliason i brannvesenet til CNN.

California-guvernør Gavin Newsom skriver på Twitter at «våre hjerter er med familiene og de kjære som er berørt av denne tragiske hendelsen», før han retter en stor takk til redningsarbeiderne på stedet. USAs president Donald Trump har så langt ikke uttalt seg om dødsbrannen, men har blant annet retweetet bilder fra brannvesenet.

Publisert: 02.09.19 kl. 15:06 Oppdatert: 02.09.19 kl. 22:38







Mer om