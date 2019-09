KRAFTIG BRANN: Ifølge brannvesenet lå dykkerbåten for anker på nordsiden av Santa Cruz Island da brannen brøt ut. Foto: Brannvesenet i Ventura County

Båtbrann i California: Flere døde – 34 personer savnet

Passasjerene lå og sov da det midt på natten startet å brenne i en dykkerbåt utenfor Santa Cruz Island.

Dramatiske bilder viser at båten står i full fyr mandag ettermiddag norsk tid. Kystvakten i den amerikanske delstaten California har flere båter som bistår i redningsarbeidet.

VG har vært i kontakt med kystvakten, som sier at det er for tidlig å si noe om skadeomfanget. De sier at det var minst 34 personer om bord på båten, og at fem personer så langt er reddet. De jobber nå med å slukke brannen og å få oversikt over resten av passasjerene.

– Det er en stor båt, og vi vet at det er flere døde. Jeg har ikke noe eksakt antall, sier Bill Nash i brannvesenet i Ventura County til CNN.

Ifølge brannvesenet lå båten for anker på nordsiden av Santa Cruz Island da brannen brøt ut - se kart her:

Like etter bekrefter Mike Eliason i brannvesenet at 34 personer er savnet, men han understreker at situasjonen er uoversiktlig og at det er mye tåket i område.

– Vi håper fortsatt at noen kan ha svømt til land. Når de ankrer over natten er de ganske nærme land. Vi må håpe, men vi tar høyde for det verst tenkelige scenarioet, sier han til CNN.

Det skal dreie seg om en båt som blir brukt i forbindelse med dykke– og snorkleturer, og båten ligger vanligvis til kai i byen Santa Barbara. Passasjerene skal ha ligget og sovet under dekk da brannen brøt ut ved 03.30-tiden lokal tid.

Det er til sammen plass til 46 personer om bord på båten, som er minst 20 meter lang.

TV-kanalen KTLA siterte først brannvesenet på at over 30 personer har mistet livet, men understreker at disse opplysningene ikke er bekreftet fra annet hold.

REDNINGSAKSJON: Brannvesenet jobber på spreng for å få kontroll over flammene. Foto: Brannvesenet i Ventura County

