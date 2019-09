KRAFTIG BRANN: Det var minst 34 personer om bord på båten da den startet å brenne utenfor kysten av Santa Cruz Island i delstaten California. Foto: Brannvesenet i Ventura County

Båtbrann i California – flere døde

Det pågår en stor redningsaksjon i nærheten av Santa Cruz Island.

Oppdatert nå nettopp







Det bekrefter kystvakten i den amerikanske delstaten California. Ifølge kystvakten brenner det i en 75 fots båt, og de har flere båter som bistår i redningsarbeidet.

VG har vært i kontakt med kystvakten, som sier at det er for tidlig å si noe om skadeomfanget. De sier at det var minst 34 personer om bord på båten, og at fem personer så langt er reddet. De jobber nå med å slukke brannen og redde resten av passasjerene.

– Det er en stor båt, og vi vet at det er flere døde. Jeg har ikke noe eksakt antall, sier Bill Nash i brannvesenet i Ventura County til CNN.

Det skal dreie seg om en båt som blir brukt i forbindelse med dykke– og snorkleturer, og båten ligger vanligvis til kai i byen Santa Barbara.

TV-kanalen KTLA siterte først brannvesenet på at over 30 personer har mistet livet, men understreker at disse opplysningene ikke er bekreftet fra annet hold.

VG kommer tilbake med mer.

REDNINGSAKSJON: Brannvesenet jobber på spreng for å få kontroll over flammene. Foto: Brannvesenet i Ventura County

Publisert: 02.09.19 kl. 15:06 Oppdatert: 02.09.19 kl. 16:00