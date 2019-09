FORTSETTER SOM LEDER: Carrie Lam sa tirsdag til pressen at lekkasjen fra et privat møte mellom henne og flere forretningsfolk er «uakseptabel». Foto: JEROME FAVRE / EPA

Hongkongs leder i lydopptak: Ville gått av om jeg hadde et valg

I et lydopptak som Reuters har fått tilgang til, sier Carrie Lam at hun ville gått av om hun kunne. – Valget om å ikke gå av er mitt eget, sier Hongkong-lederen etter lekkasjen.

– Hvis jeg hadde et valg, ville det første jeg hadde gjort vært å slutte, etter å ha kommet med en dyp unnskyldning.

Det sier Hongkongs leder Carrie Lam ifølge nyhetsbyrået Reuters i et lydopptak som de har fått tilgang til. Opptaket skal være hentet fra et møte mellom Lam og flere forretningsfolk – som foregikk på engelsk bak lukkede dører.

Under sin ukentlige pressekonferanse tirsdag, kaller Lam lekkasjen for «uakseptabel», skriver Bloomberg. Hun avviser også at hun noen gang har levert et tilbud, eller en forespørsel, om å fratre sin stilling til myndighetene i Beijing.

– Jeg har ikke en gang tenkt på å diskutere en avskjed med sentrale myndighetene. Valget om å ikke gå av er mitt eget, sa Lam til pressen, og sa også at hun var skuffet over lekkasjen.

Ifølge Bloomberg bekreftet hun likevel at hun diskuterte flere vanskeligheter under et lukket møte med forretningsledere, og at kommentarene hennes var et forsøk på å forklare at det å gå av ville vært det enkleste valget i hennes situasjon.

I det lukkede møtet skal Lam ifølge Reuters også ha sagt at hun har et svært begrenset politisk spillerom for å løse krisen, og at hun har forårsaket et «utilgivelig kaos» ved å tenne den politiske krisen i byen.

– Uroen er blitt et nasjonalt sikkerhets- og suverenitetsspørsmål for Kina, midt i en situasjon med økende spenning med USA, sier hun blant annet ifølge Reuters.

De tre månedene protestene i Hongkong har pågått intenst har et av de sterkeste kravene vært at Lam skal trekke seg fra jobben som leder, skriver NTB.

Under pressekonferansen sa Lam at valget hun og hennes medarbeidere har tatt, er å bli værende og hjelpe Hongkong:

– Jeg vet at det ikke kommer til å bli en enkel vei. Jeg vil heller bli igjen og gå ned denne veien med laget mitt og folket i Hongkong.

