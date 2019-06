STÅR IMOT: Ekrem Imamoglu snakker under en av de siste valgkampmøtene i Istanbul, fredag. VG var til stede. Foto: Harald Henden/VG

«Tyrkias demokratiske håp»: Her er mannen som utfordrer Erdogans makt

ISTANBUL (VG) På taket av en buss står mannen som kan bremse president Erdogans grep om makten i Tyrkia. Rundt ham roper tusenvis av entusiastiske tilhengere på rettferdighet og demokrati.

Mindre enn 10 minutter siden







pullquote «Den som vinner Istanbul, vinner Tyrkia.»

Tyrkias mektige og i økende grad autoritære leder Recep Tayyip Erdogan har gjentatt det gang på gang. Han mener at politikeren som får øverste makt i gigantbyen Istanbul, har en avgjørende nøkkel til politisk innflytelse i hele Tyrkia.

Erdogan har i lang tid kunnet gjenta setningen med stor ro:

Hans parti AKP har styrt Tyrkias største by og finansielle hjerte i 25 år i strekk. Erdogan satt selv som ordfører her, før han klatret videre som statsminister og president.

Den 31. mars skjedde det noe dramatisk, noe som ikke stemte med Erdogans plan. Den dynamiske og sekulære opposisjonskandidaten i partiet CHP, Ekrem Imamoglu, vant uventet lokalvalget om å bli Istanbuls ordfører, over den erfarne Benali Yildrim fra Erdogans parti AKP.

HÅP: Tilhengere i alle aldre møtte opp under møtet i bydelen Saryier nord i Istanbul fredag. Foto: Harald Henden/VG

«De stjal valget fra oss!»

Erdogans og AKP nektet å innse nederlaget. Først krevde de omtelling i Istanbul, men Imamoglu satt fortsatt igjen med flest stemmer. Deretter hevdet president Erdogan at «tyveri av valgurner og organisert kriminalitet» hadde påvirket resultatet.

Valgkommisjonen bekreftet likevel Erdogans nederlag: Imamoglu ble ordfører i Istanbul.

Han fikk bare sitte i 18 dager. I mai annullerte valgkommisjonen nemlig lokalvalget på ordfører i Istanbul (ikke i resten av landet), og erklærte omvalg. Omvalget er nå på søndag.

les også Raser mot Erdogan – omvalg i Istanbul

Et sinne har spredd seg gjennom Istanbul siden valget ble annullert.

– De stjal valget fra oss! Vi har jo vunnet allerede, de forsøket å stjele folkets vilje, så nå må vi bare vinne valget igjen. Vi er så sinte. Dette er som et statskupp, sier 70-åringen Sema Ezel til VG.

Hun er beinhard tilhenger av Ekrem Imamoglu, og forbannet på Erdogan og hans partis grep om makten i Tyrkia. Nå sitter hun på en benk ved Bosborus-stredet, nord i Istanbul, sammen med sine venner, som snakker høylytt i munnen på hverandre, og venter på at deres politiske stjerne skal ankomme.

SINTE: Sema Ezel (70), Nazmiye Sorman (65) og Nurten Ünlü (70) er forbannet på hvordan Erdogan «beriker sine egne». Foto: Harald Henden/VG

«Hvorfor er dere her?»

Rundt dem vaier flagg av Tyrkias grunnlegger og landets første president Mustafa Kemal Atatürk, et symbol for det sekulære Tyrkia. Det republikanske folkepartiet (CHP) ble grunnlagt av ham, og på torget nord i Istanbul vaier Imamoglus og Atatürks portretter om hverandre.

– Vi er veldig fattige folk. Vi sliter med å betale for mat til våre egne. Vi lider, mens Erdogan og hans folk bygger palasser til sine egne, sier venninnen Nazmiye Sorman (65).

Når VG snakker med tilhengerne, kommer det en sint kvinne bort til oss. Dagen før hadde Erdogan, under en pressekonferanse, spurt hvorfor internasjonale journalister er så interessert i et lokalvalg i Istanbul. Erdogan sa videre at tyrkiske journalister ikke var interessert i, for eksempel, lokalvalg for Paris eller London.

les også Tåler ikke nederlag

Det samme sa kvinnen, som folk rundt oss mente var utsendt fra Ergoans parti.

– Hvorfor er dere her? Vi er ikke interessert i deres lokalvalg?

Svaret er enkelt: Mange tyrkere og politiske analytikere ser at Imamoglu, og AKPs fall i Tyrkias viktigste by, kan vise sprekker i Erdogans makt i Tyrkia. Mange vi snakker med, tror til og med Imamoglu en gang, hvis han ikke blir sabotert, kan være en potensiell fremtidig president.

– Vi har sett hva han fikk til som ordfører på kun 18 dager. Tenk hva han kan få til over flere år, sier Sorman, på benken.

ENTUSIASME: Torget der møtet ble holdt var overfylt. Foto: Harald Henden/VG

Ordfører i 18 dager: Viste frem politikken på Facebook

For under ett år siden var det ikke mange som visste med 49-åringen Ekrem Imamoglu var.

Men etter at opposisjonspartiene allierte seg, og han ble løftet frem som alliansens kandidat, har hans popularitet bare økt. Hans politiske kampanje har fokusert på hva han ønsker å få til, heller enn å kritisere AKP. Det avvæpnet AKP noe, som lenge har ønsket å få velgerne til å frykte opposisjonen.

Imamoglu har i stedet forsøkt å unngå personangrep og ha en mild, samlende tone. Han startet for eksempel sin politiske kampanje med å besøke Erdogan.

Noe av det første han gjorde i sine få dager som ordfører, var å åpne opp interne politiske prosesser ved å sende de live på Facebook. Imamoglu ønsker at tyrkisk politikk skal bli mer transparent, så plutselig ble møter om å kutte transportkostnader for studenter med 50 prosent og å senke prisen på vann, vist åpent for innbyggerne. Millioner fulgte sendingene på Facebook.

Imamoglu leder alle meningsmålinger, og er favoritt til å vinne, men mange frykter at Erdogan og AKP vil finne en grunn til hindre ham makt.

VELGER IGJEN: Aysel Ulmay (36) ønsker å stemme, selv om hun har mistet troen på demokratiet i Tyrkia, skal hun stemme. Foto: Harald Henden

På torget, mens hun venter på Imamoglu sammen med datteren din, møter VG Aysel Ulmay (36).

– Omvalget er urettferdig, og jeg ble svært lei meg da forrige valg med annullert. Erdogan er som en diktator, et enmannsvelde, og hans politikk gjør ham selv rik på bekostning av andre, sier hun.

– Har du mistet tro på demokratiet i Tyrkia?

– Ja.

– Men du skal jo stemme?

– Ja, jeg må. Jeg kan ikke gi meg. Imamoglu er et demokratisk håp for Tyrkia, sier Ulmay.

«ULOVLIG VALG»: Ekrem Imamoglu talte til tilhengerne i en halvtime. Han kalte gjenvalget «ulovlig og urettferdig». Foto: Harald Henden

Imamoglu: – AKP er redde

Så, etter timer med venting, entrer Imamoglu torget i en gigantisk valgkampbuss. VG får tilgang til taket på bussen, der han snakker fra. Tusenvis av tilhengere er samlet rundt ham.

«Alle som bor i denne byen vet at dette valget ikke er et normalt valg. Valget må gjentas på grunn av den ulovlige og urettferdige bestemmelsen tatt av valgkommisjonen den 6. mai.»

Han går entusiastisk frem og tilbake på taket, snur seg rundt til alle sider:

«I denne kampen betyr det å støtte meg, å støtte demokrati, brorskap, fred og å samle seg sammen som én nasjon».

les også VG-journalist med bok om Erdogan: Ble advart mot å bli i Tyrkia

Folk jubler, mens han sier at det ikke er ham som har blitt frarøvet rettigheter, men at det er «rettighetene til de 16 millioner menneskene som bor i Istanbul som er blitt stjålet fra dem».

«AKP er redde. De vet at vi har avdekket mange feilgrep de har utført, på svært kort tid. Jeg lover at vi skal avdekke mer når vi får makten» sier han.

Så adresserer han trusler om å sabotere ham som politiker:

«De prøver å true meg med rettssaker mot meg, men de kan ikke skremme meg. Vi har folket bak oss, flere millioner mennesker.»

Møtet avsluttes, og tilhengerne rundt ham går hjem, klare til igjen å gå til valg søndag.

Mens mange har ment at demokratiet i Tyrkia er i ferd med å falle sammen, ønsker disse menneskene å kjempe til det siste. De kjemper for at deres stemme faktisk skal gjøre en forskjell.

INNSPURT: Ekrem Imamoglu bruker de siste dagene i en valgkampbuss for å overbevise så mange velgere som mulig. Foto: Harald Henden/VG

Publisert: 22.06.19 kl. 10:42