I MUNNHOGGERI: Boris Johnsons naboer rapporterer bråk fra hans bolig natt til fredag. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Politiet rykket ut til Boris Johnson-bolig etter melding om husbråk

Støy og banking natt til fredag fikk naboer til boligen Johnson deler med kjæresten Carrie Symonds til å reagere.

En nabo forteller The Guardian at den hørte en kvinne som skrek etterfulgt av rabalder fra boligen. Symonds skal ha ropt «kom deg av meg» og «kom deg ut av hjemmet mitt».

Den bekymrede naboen banket på parets dør i håp om å bli beroliget om at det sto fint til, men fikk ikke noe respons.

Deretter ringte naboen nødnummeret, hvorpå tre politibiler dukket opp. Utrykningen fant sted like etter midnatt. De forlot adressen da både Johnson og Symonds hadde forsikret dem om at det gikk fint med dem.

Politiet med kortene tett til brystet

The Guardian skriver at de hadde et svare strev med å få bekreftet hendelsen fra politiet, men at de etter å ha oppgitt saksnummeret, referansenummeret og beskrivelser av politikjøretøyene som rykket ut, fikk følgende uttalelse:

– Klokken 00.24 fredag 21. juni rykket politiet ut etter en henvendelse fra en nabo som var bekymret for en kvinnelig nabo.

Videre skriver politiet at de snakket med beboerne, som var i god behold. Det var ikke grunnlag for at politiet skulle ta affære.

– Bortskjemt

I et lydopptak naboen gjorde natt til fredag, som avisen har lyttet til, skal man kunne høre Johnson nekte å forlate boligen.

– Kom deg av den jævla PC’en min, skal han ha sagt.

Symonds skal angivelig ha kvittert med at Johnson hadde ødelagt sofaen med rødvin og ha sagt:

– Du bryr deg ikke om noen ting, fordi du er bortskjemt. Du bryr deg ikke om penger eller noe.

The Guardian har ikke lykkes i å få en kommentar fra Johnsons kontor.

Johnson har de siste dagene rykket nærmere en mulig statsminsterstilling i Storbritannia. Torsdag ble det klart at det står mellom ham og utenriksminister Jeremy Hunt i den avgjørende uravstemningen blant partiets 160.000 medlemmer, skriver NTB.

Den nye lederen kunngjøres den nest siste uken i juli.

Publisert: 21.06.19 kl. 21:59 Oppdatert: 21.06.19 kl. 22:33