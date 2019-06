HARDT UT: Brian Hook, USAs spesialrepresentant for Iran, er ikke nådig i sin omtale av landet. Foto: YASSER AL-ZAYYAT / AFP

Toppdiplomat: Mener Iran driver med desinformasjon

Brian Hook, som er USAs spesialrepresentant for Iran og seniorrådgiver til utenriksministeren, gikk mandag hardt ut mot Iran under en pressekonferanse.

Torsdag forrige uke ble en amerikansk drone skutt ned av Iran. USA mener at dronen befant seg i internasjonalt luftrom, mens Iran bestrider dette, og mener dronen befant seg over deres territorium.

Hendelsen har medført ytterligere spenning mellom de to landene, en spenning som har økt siden USA trakk seg ut av atomavtalen med Iran i 2018.

Nå legger Brian Hook, USAs spesialrepresentant for Iran (diplomat underlagt utenriksministeren med fokus på Iran, journ. anm.) og seniorrådgiver til utenriksministeren, skylden for spenningen på Iran. Han annonserte også at USA vil innføre nye sanksjoner mot landet i dag.

– Driver med desinformasjon

På spørsmål om «bevisene» for at den nedskutte dronen befant seg i iransk luftrom, var Hook tydelig i sin mening.

– Hvis du går på internett og googler «Iran photoshop» finner du mange eksempler på Iran som over mange år har forfalsket missiloppskytninger.

Dette, mener Hook, er symptomatisk for den islamske staten.

– Iran gjennomfører ofte false flag-operasjoner, og driver en omfattende desinformasjonskampanje på regelmessig basis.

– Har skyld i den spente situasjonen

Hook mener at situasjonen mellom USA og Iran ikke nødvendigvis er mer spent nå enn ellers, men at Iran står bak en rekke andre angrep som blir utført i andre lands eller gruppers navn.

– Iran sørger for konstant spenning i regionen, men de er flinke til å gjøre det gjennom andre. Det være seg Syria, Libanon, Irak, Jemen eller Bahrain.

Han mener for eksempel at Iran må ta sin del av skylden for flyktningkrisen i Syria.

– Når du hører om Assads krigsapparat, og flyktningkrisen, blir det ikke nevnt at Iran har organisert 12.500 soldater i Syria, og at det har brukt milliarder av kroner på å støtte Assads krigsapparat.

Nye sanksjoner

Under pressekonferansen kom det også frem at USA vil øke det økonomiske presset mot Iran.

-- Det vil komme nye sanksjoner i dag, sa Hook.

Han vil imidlertid ikke utdype hvilke eller hva slags sanksjoner det er snakk om.

– Det vil gå mot hensikten å avsløre hvilke mål sanksjonene vil ha i forkant av at de innføres.

Ifølge nettsidene til det amerikanske finansdepartementet er de eksisterende sanksjonene mot Iran de strengeste USA har ilagt landet noensinne, og rammer viktige sektorer i iransk økonomi, som energi, shipping og skipsbygging.

