FAMILIE: I dette bildet fra 1990 deltar Donald Trump, foreldrene Mary og Fred Trump, og storesøster Maryanne Trump Barry (til høyre) på en galla i Atlantic City. Foto: CHARLES REX ARBOGAST / AP

Hemmelig lydopptak med Trumps søster – sier broren lyver, jukser og er ond

President Donald Trumps storesøster Maryanne Trump Barry kommer med knallhard kritikk av sin bror i hemmelige opptak gjort av niesen Mary L. Trump.

– Det er falskheten i det hele. Det er falskheten og ondskapen. Donald er ond, sier hans storesøster Maryanne Trump Barry (83) i hemmelige opptak gjort av niesen Mary L. Trump.

Opptakene er gitt til The Washington Post som bevis for påstanden om at president Trump jukset og fikk noen til å ta prøver for seg for å komme inn på universitetet.

Det var blant påstandene Mary L. Trump skrev i boken «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man». Trump har selv benektet at han jukset.

Ifølge The Washington Post har Mary Trump 15 timer med hemmelige opptak fra samtaler hun har hatt med presidentens storesøster. I New York er det lov å ta opp samtaler, så lenge en av partene som deltar samtykker.

– Hans forbannede tvitring og løgner, herregud. Jeg snakker for fritt, men du vet. Endringene i historiene. Mangelen på forberedelser. Løgnene, hele dritten, sier Barry om presidenten i en av samtalene.

Opptakene er første gang Barry uttaler seg negativt om lillebroren sin, og vekker derfor stor oppsikt i USA, ifølge The Washington Post.

Barry jobbet som føderal dommer da Trump-administrasjonen for alvor igangsatte separasjon av familier som kom over grensen til USA.

Barn, fraskilt fra foreldrene, ble blant annet satt i fengselslignende anstalter. I de hemmelige opptakene gjør presidentens storesøster det klart hva hun synes om praksisen:

– Det eneste han vil er å appellere til basen sin. Han har ingen prinsipper. Ingen. Ingen. Og basen hans, herregud, om du var en religiøs person så ville du jo hjulpet folk. Ikke gjort dette, sier Barry om familieseparasjonene.

OMSTRIDT: Boken til president Donald Trumps niese, Mary L. Trump, og et bilde av forfatteren. Presidenten gikk rettens vei for å forsøke å stanse boken, uten hell. Foto: Simon & Schuster

– Du kan ikke stole på ham

Ifølge en talsperson for Mary L. Trump begynte hun å gjøre opptak av samtalene i 2018 etter at hun konkluderte med at slektninger hadde løyet om familiens formue i forbindelse med et arveoppgjør.

Det er i disse samtalene Barry hevder at Trump jukset for å komme inn på universitetet.

– Han gikk på Fordham (universitet i USA, red.anm.) i ett år, eller to, og så kom han inn på University of Pennsylvania fordi han fikk noen til å ta opptaksprøvene for seg.

– Du tuller?! Han fikk noen til å ta prøvene? spør Mary L. Trump.

– SATs eller noe, (SAT – Scholastic Aptitude Test, red.anm.) Det er det jeg tror. Jeg husker til og med navnet på han som tok dem for ham, sier Barry.

Det er denne samtalen som ligger til grunn for Mary Trumps påstand om at presidenten betalte en venn med navn Joe Shapiro, for å ta hans opptaksprøve til Universitetet i Pennsylvania.

«Han manglet aldri penger, og betalte kompisen sin godt», skriver hun, og hevder det var mye enklere uten ID-kort med bilder og digitale arkiv, som brukes i dag.

Washington Post har snakket med Shapiros søster, som benekter påstandene. Shapiro selv skal være død.

– Min bror tok aldri en prøve for noen andre hele livet, sier Beth Shapiro til avisen. Hun sier videre at broren og Trump først møttes da begge gikk på Universitetet i Pennsylvania.

Heller ikke Shapiros enke tror på påstandene.

– Han ville aldri tatt en prøve for noen andre. Han fulgte reglene til punkt og prikke. Dette er ikke min avdøde ektemann, sier hun til avisen.

Mary L. Trump hevder ifølge avisen at det er snakk om en annen Joe Shapiro.

Heller ikke Det hvite hus mener påstanden har rot i virkeligheten.

– De absurde påstandene om hans SAT (Scholastic Aptitude Test) er fullstendige falske, sier talsperson i Det hvite hus, Sarah Matthews, ifølge New York Times.

KRASS KRITIKK: President Donald Trump blir refset av storesøsteren Maryanne Trump Barry i hemmelige opptak. Foto: TOM BRENNER / X06967

I en av samtalene spør Mary L. Trump storesøsteren til presidenten om hva han har fått til på egen hånd.

– Jeg vet ikke, svarer Barry.

– Ingenting, sier niesen.

– Vel, han har fem konkurser.

– Godt poeng. De fikk han til helt selv.

– Ja, det gjorde han. Det gjorde han. Du kan ikke stole på ham, sier storesøsteren.

Opptakene ble tilgjengeliggjort dagen etter minnestunden for presidenten og Barrys bror, Robert Trumps, i Det hvite hus.

I en uttalelse til AP og The Washington Post om opptakene sier president Trump at han savner broren sin:

– Hver dag er det noe nytt, hvem bryr seg. Jeg savner broren min, og jeg kommer til å fortsette å jobbe hardt for det amerikanske folket. Ikke alle er enige, men resultatene er åpenbare. Landet vårt vil være sterkere enn noen gang.

