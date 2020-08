TRUMP-BRØDRE: Robert og Donald fotografert sammen i 1999. Foto: Diane Bondaress / AP

Donald Trump mistet lillebroren Robert Trump

– Han var ikke bare min bror, han var min beste venn, skriver USAs president Donald Trump etter tapet av lillebroren Robert Trump.

Den amerikanske presidenten kunngjør i en uttalelse tidlig søndag morgen norsk tid at hans yngre bror Robert Trump er død, 72 år gammel.

Robert Trump ble innlagt på sykehus i New York tidligere i uken etter det som ble omtalt som ukjent sykdom.

– Det er med tungt hjerte at jeg deler nyheten om at min fantastiske bror Robert døde fredelig i kveld. Han var ikke bare min bror, han var min beste venn. Han vil bli savnet, men vi vil møtes igjen, skriver presidenten i en uttalelse bare timer etter at han har holdt en pressekonferanse på golfklubben sin i Bedminster i New Jersey.

– Robert, jeg elsker deg. Hvil i fred.

Bakgrunn: Trumps bror innlagt på sykehus

Natt til lørdag norsk tid besøkte Trump sin bror på sykehuset på Manhattan, og besøket varte ifølge New York Times i litt under en time.

Det hvite hus oppgir ikke hva Robert Trump døde av, men ifølge New York Times skal han ha vært ved dårlig helse den siste tiden, etter hjerneblødning i forbindelse med et fall.

Robert Trump, som stort sett holdt seg utenfor rampelyset, var forretningsmann, og har styrt Trump Organizations eiendommer utenfor Manhattan, skriver NTB.

– Du kan se på ham som den stilleste av alle Trump-ene. Han var glad for å holde seg utenfor rampelyset, sier Trump-biografen Michael D’Antionio til New York Times.

Robert Trump beskrives også som lojal overfor presidenten: Det var han som tok niesen Mary Trumps omstridte bokutgivelse til retten tidligere i sommer.

BESØKTE BROREN PÅ SYKEHUSET: Donald Trump forlater New York etter å ha besøkt broren Robert på sykehuset Presbyterian fredag kveld amerikansk tid. Foto: SARAH SILBIGER / X06988

