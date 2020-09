GODT FORNØYD: Det blir regnet som en seier for KrF og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad at Norge snart skal relokalisere barn og barnefamilier fra Moria-leiren. Foto: Berit Roald

Ropstad til VG: Snart klare til å hente barn fra Moria-leiren

Etter flere måneders venting på at andre land skulle gå foran, er Norge snart klare til å relokalisere barn og barnefamilier fra Moria-leiren på den greske øya Lesvos.

Så langt har nemlig syv land relokalisert flyktninger fra den beryktede leiren, og Norge har tidligere satt som krav at «åtte til ti land må gå foran» i dugnaden. Etter det VG er kjent med fra flere kilder i regjeringen, så vil det holde at åtte land relokaliserer.

– Vi i KrF har vært utålmodige på at Norge sammen med flere land henter enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til VG.

– Nå er det heldigvis flere land som har hentet ut fra leiren, og det ser ut som det kun gjenstår få land og forhåpentligvis kun gjenstår kort tid før vilkårene som regjeringen har satt er oppfylt, og Norge da er klar for å hente barn fra Moria-leiren, bekrefter Ropstad.

– Tidligere har Norge presset på for å relokalisere og blitt stående alene. Nå er flere land sammen om dette, og det betyr at flere får forlate leiren, fortsetter KrF-lederen.

Det var kamp innad i regjeringen for å lande på kompromisset om at Norge skulle hente ut fra Moria-leiren dersom andre land gikk foran. Høyre var skeptiske, mens Venstre og særlig KrF presset på. Ropstad gikk høyt ut og presenterte det som en seier. Men foreløpig har det ikke skjedd noe.

SYRISK FAMILIE: VG traff i fjor denne syriske barnefamilien i ett av teltene i Moria-leiren. Foto: Harald Henden

Lettere uten Frp

Landene som så langt har hentet ut, har hentet ut mellom 8–49 flyktninger, og Ropstad mener at Norge må bidra med et antall som er «forholdsmessig».

– I de fem årene som har gått siden flyktningkrisen, så er situasjonen for flyktninger bare blitt verre. Corona-pandemien har kommet på toppen av en vanskelig situasjon med mange stengte grenser. Vi mener det er viktig å holde på regjeringens løfte om én prosent av statsbudsjettet til bistand og å hente 3000 kvoteflyktninger via FN.

– Er det blitt enklere å få gjennomslag i regjering for KrFs hjertesaker etter at Frp gikk ut?

– Det er mange spørsmål som er blitt enklere i regjering, men så er situasjonen på Stortinget mer krevende. Heldigvis styrer vi på grunnlag av Granavolden-erklæringen, der Frp er med.

BERYKTET LEIR: Moria-leiren på Lesvos. Foto: Harald Henden

Justisdepartementet: – Ikke tatt stilling

I mai bestemte regjeringen seg for at Norge ville relokalisere barn og barnefamilier fra Moria-leiren, og hundre kommuner har fattet politiske vedtak for å ta flyktningene imot. Men så langt har ingen kommet, og denne uken gikk flere kommuner, deriblant Bergen og Trondheim, ut i Klassekampen og uttrykte undring over at det har tatt så lang tid.

Det er Justisdepartementet som skal gjennomføre uttaket. Statssekretær i Justisdepartementet, Hilde Barstad, sier til VG at de ikke kan være konkrete på nøyaktig når, eller hvordan, prosessen skal gjennomføres.

– Det er ikke tatt stilling til hvordan prosessen knyttet til relokalisering skal foregå ennå. Ut fra våre opplysninger har 11 land sagt seg villig til å relokalisere asylsøkere fra Hellas. Per i dag skal to land ha fullført sine uttak av asylsøkere (Luxemburg og Belgia), og ytterligere 5 land har påbegynt relokalisering (Frankrike, Tyskland, Finland, Portugal og Irland).

– Det er planlagt ytterligere relokaliseringer, men vi er ikke kjent med detaljene rundt disse prosessene, fortsetter hun.

MANGE BARN: Det er svært mange små barn blant flyktningene som sitter stuet sammen i Moria-leiren. Foto: Harald Henden

Tar for lang tid

Vårt Land har en oversikt som viser at av de syv landene så har Luxembourg hentet 12 enslige, mindreårige barn, Tyskland 47, Finland 25, Portugal 25, Irland 8, Belgia 18 og Frankrike 49. I tillegg har Sveits hentet 23 barn og Storbritannia 16, men disse er del av EUs felles innsats, skriver avisen. SOS-Barnebyer har sendt VG en lignende oversikt.

– Ventetiden er over. Norge må holde det vi har lovet og kan ikke lenger lukke øyne og øre for egne vedtak, sier Sissel Aarak, fungerende generalsekretær SOS-barnebyer.

Redd Barna gikk denne uken ut i VG med en rapport som viser at det på de fem årene som har gått siden flyktningkrisen nådde sin topp høsten 2015, så er forholdene for barn på flukt blitt verre. Organisasjonen etterlyser fortgang fra regjeringen.

– Regjeringen nøler med å bidra til å relokalisere barn fra de grufulle flyktningleirene i Hellas. Noe de har sagt de vil gjøre, men ikke før 8–10 andre land gjør det samme. Syv europeiske land har allerede relokalisert barn fra leirene, elleve EU-land, samt Sveits og Serbia har forpliktet seg til å gjøre det, men for Norge er det ikke nok til tross for barnas uholdbare situasjon, sier generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange til VG.

Stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen, mener regjeringen har ventet for lenge med å avlaste Hellas ved å hente barn fra Moria-leiren.

– KrF-leder og barneminister Kjell Ingolf Ropstad sa i mai at han var glad for å ha fått gjennomslag. Men tre måneder senere har ingenting skjedd, sa Andersen til VG denne uken.

– Det ene perspektivet er at barna i Moria-leiren lider, det andre er at Hellas roper om hjelp. Norge gjemmer seg bak at andre land ikke har gjort sin del av dugnaden ved å relokalisere fra Hellas, men det er utilgivelig og feigt at ikke vi gjør noe. Befolkningen på de greske øyene er utslitte og sinte, sier Andersen.

Frp: – Godhetstyranni

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim sier han håper regjeringen snur og ikke «gjør alvor av disse totalt uansvarlige planene». Han vil heller hjelpe flyktningene i nærområdene, og er mot å relokalisere fra Moria-leiren.

– Fra før var dette en hjerterå symbolpolitikk som i praksis tar hjelpen fra noen vi vet trenger den, og gir den til unge asylsøkere med et uavklart og tvilsomt beskyttelsesbehov. Nå har er vi i tillegg i en dyp krise, hvor det meste er satt på vent og nordmenn får ikke ivaretatt sine rettigheter, sier Helgheim til VG.

– Dette vil bare forsterke problemene og lokke flere ut på en farlig reise. Dette er godhetstyranni i sin verste form. Alle blir tapere i dette spillet, fortsetter han.

