NUPI-professor: Totalt sammenbrudd i Mali vil være et mareritt

Opprørssoldater har internert president og statsminister i det vestafrikanske landet Mali. Lang tids politisk og økonomisk misnøye skal ligge bak soldatenes mytteri.

– Dette har skjedd spontant. Det dreier seg ikke om et planlagt kupp, men er mer et utslag av at militære ikke har fått lønn på tre-fire måneder. Det minner litt om kuppet i 2012, som heller ikke var planlagt, sier professor Morten Bøås ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, til VG sent tirsdag kveld.

Bøås, har inngående kjennskap til forholdene i Mali, et land som europeiske land, blant dem Norge, har investert mye i over lengre tid.

Tirsdag jublet folk i gatene i hovedstaden Bamako. Et regime og en president som har styrt en dysfunksjonell stat i åtte år, får skylden for alt som er gått galt.

To offiserer ledet en gruppe yngre offiserer og soldater. Fra garnisonsbyen Kati, 15 kilometer utenfor hovedstaden, gikk turen inn til hovedstaden Bamako hvor «myteristene» tok seg inn i regjeringsbygningen og presidentpalasset. President, statsminister og finansministeren ble internert.

FNs sikkerhetsråd har innkalt til krisemøte om situasjonen, samtidig melder statlig fjernsyn at presidenten går av, skriver NTB.

President Ibrahim Boubacar Keita og statsminister Boubou Cisse ble omringet da de hadde søkt tilflukt i presidentens residens i hovedstaden Bamako tidligere tirsdag.

– De blir tatt med til militærleiren i Kati, sier militæroffiseren Sidi Gakou Gakou til nyhetsbyrået DPA.

Tung bakrus

– I natt feires det, men når det går opp for kuppmakerne hva de har gjort og de forstår at de ingen støtte har, så kan bakrusen bli tung å bære. Det er verdt å merke seg at opposisjonen, ledet av den populære imamen Dicko, sitter helt stille uten å foreta seg noe, jeg tror dette kan gå over, men akkurat nå er det ingen som har fullstendig oversikt over situasjonen, sier Moret Bøås.

Den tidligere franske kolonien har vært preget av stor ustabilitet etter at det brøt ut en væpnet konflikt nord i landet i januar 2012. Tuareg-opprørere tok kontroll over et området i nord, og erklærte det for uavhengig av Mali.

ARRESTERT: President Ibrahim Boubacar Keita,(t.h.) og statsminister Boubou Cisse, skal ha blitt holdt innesperret i det som kan ha vært et militær kupp i Mali. Foto: [LUDOVIC MARIN, SIA KAMBOU] / AFP

Dette skjedde i 2012:

Et militærkupp to måneder etter at konfliktene startet i nord. Det brøt ut væpnede kamper mellom tuareg-stammen og ulike jihadist-grupper. Det endte med at franske og maliske styrker i fellesskap fikk kontroll over opprørsområdene i nord.

I presidentvalget i 2013 kom Ibrahim Boubacar Keita til makten, og IBK som han kalles, nøt respekt og var populær i den første tiden som Malis leder.

– Etter å ha fått rapporter fra venner og kjente i hovedstaden Bamako i løpet av hele tirsdagen, tror jeg ikke at det kommer til noen politisk endring i Mali. Det er ikke noe klima for en omfattende forandring i denne regionen nå, sier Bøås.

– Hvor viktig anses Mali å være for Europa?

– For å si det slik. Et totalt sammenbrudd i Mali vil være et maretitt, økonomisk og med hensyn til jihadist-spøkelset og migrasjon, sier Nupi-forskeren.

TROR DET GÅR OVER: – Jeg tror det blir en tung bakrus for kuppmakerne når de våkner opp til virkeligheten, sier Nupi-forsker, Morten Bøås. Foto: Harald Henden

– Med en president og en statsminister internert, tyder vel det på at dette er en alvorlig situasjon?

– Det er den. Lite har fungert i Mali siden 2012, og folk er opprørte og forbannet på presidenten. Misnøyen innad i de væpnede styrkene er stor. Regimet har ikke sørget godt nok for soldater, hverken økonomisk eller sosialt. Det er folk som på daglig basis slåss mot jihadister. Korrupsjon er også omfattende i de væpnede styrkene, hvor de er store lønnsforskjeller, sier Morten Bøås.

SOLDATER: Sivilkledde soldater var med på feiringen i Malis hovedstad, Bamako, etter at president og statsminister var internert. Foto: MALIK KONATE / AFP

Både den afrikanske (AU) og den europeiske union (EU) fordømmer det tilsynelatende forsøket på maktovertagelse i Mali. Ecowas, unionen av vestafrikanske land, bekrefter at et «mytteri» hadde funnet sted og har beordret soldatene tilbake til kasernene, med begrunnelsen «vi er imot alle ikke-konstitusjonelle endringer».

Den franske utenriksministeren, Jean-Yves Le Drian, har også tatt avstand fra det som blir kalt et mytteri begått av soldater, skriver The New York Times.

