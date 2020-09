Hennes far døde etter pågripelse: – Ingen fortjener å dø når de trenger hjelp

WHITE PLAINS (VG) Hun har sett videoen av sin nakne far som dør etter å ha blitt pågrepet av politiet. Den har sjokkert Tayshyra Prude (18).

– Å se videoen der han er hjelpeløs, og blir behandlet slik han blir, selv om han gjør som han får beskjed om er grusomt. Alt jeg vil si nå er at jeg ønsker rettferdighet. Jeg vil at disse politifolkene skal bli siktet.

Det sa Tayshyra Prude på en pressekonferanse torsdag. Der snakket hun om sin far Daniel Prudes dødsfall.

Hun sier hun ikke kan forstå at han skal ha vært en trussel for politiet ettersom han fulgte alle ordrer han fikk.

– Dette er rett og slett politivold og rasisme. Dette er feil. Det er urettferdig. Det har skjedd altfor ofte. Ingen fortjener å dø når de trenger hjelp. Ingen fortjener å dø når de er i politiets kontroll, sier 18-åringen.

Hendelsen skjedde så tidlig som 23. mars, to måneder før drapet på George Floyd som satte sinnet i kok flere steder i landet, men har ført nå blitt offentlig kjent.

Naken

Det hele startet da Joe Prude ringte politiet fordi han var bekymret for sin bror Daniel, som var på besøk fra Chicago i New York-byen Rochester. Ifølge Joe Prude hadde broren forlatt huset og hadde mentale problemer, skriver nyhetsbyrået AP.

Politiet fant Daniel Prude løpende naken rundt i gatene, og valgte å pågripe ham.

Prude, som ble 41 år gammel, motsetter seg ikke pågripelsen, men videobildene viser at han både roper og opptrer urolig etter politiet har satt på ham håndjern. Etter hvert begynner han også å spytte rundt seg, noe som fører til at politiet setter på ham en spyttehette – i frykt for at var smittet av coronaviruset.

41-åringen skriker og krever at de tar av ham hetten. Da ser det ut til at en politibetjent dytter hodet hans i bakken og holder det mot gaten, mens en annen politimann setter kneet i ryggen hans.

Livløs

Etter hvert begynner det å renne flytende væske ut av spyttehetten, og en av politibetjentene spør om han spyr.

Deretter stopper Prude å bevege seg, og blir liggende tilsynelatende livløs. Da har han blitt holdt nede i drøyt to minutter, skriver AP.

Da helsepersonell ankom stedet ble det gjort forsøkt på hjerte-og-lunge-redning, før han blir ført bort i ambulanse. Syv dager senere ble han erklært død. Nå etterforskes saken som drap, etter at en medisinsk undersøkelse konkluderte med at dødsårsaken blant annet skyldes kveling i forbindelse med at han ble holdt nede, samt påvirkning av PCP, eller englestøv som det ofte kalles på norsk.

En av advokatene som representerer familien Prude sier på pressekonferansen at hans familie ikke kjenner ham som en som har mentale problemer, men at det var tydelig at han på dette tidspunktet trengte hjelp.

– Men i dagens USA er det å ha behov for hjelp farlig straks politiet blir involvert, sier hun.

DØD: Daniel Prude døde da politiet pågrep ham i mars. Foto: Roth and Roth LLP

– En fantastisk person

Datteren forteller på pressekonferansen torsdag at person alle ser i videoen er en helt annen enn den faren hun kjente.

– Alle ser nå en som er i dårlig tilstand. Jeg kjente han som en energisk, og blid. Han var ikke en dårlig person, slik han nå kommer til å bli fremstilt i media. Han var en fantastisk person.

For henne og hennes fire søsken har den siste tiden vært grusom. Hun forteller gråtkvalt at de alle elsket ham.

– Det var hjerteknusende å se faren vår i den tilstanden. Fremdeles venter jeg bare på at han skal komme tilbake til oss.

DEMONSTRASJON: Onsdag samlet en gruppe demonstranter seg nær åstedet i Rochester for å uttrykke sin mening om saken. Foto: Adrian Kraus / AP

Det skjer naturlig nok ikke. I stedet måtte hun feire avslutningen av videregående skole og starten på college-utdanningen uten å ha faren sin med seg.

– Jeg hadde fortjent å ha han med meg på disse hendelsene i mitt liv. Mine søsken har ikke fortjent dette. Han har ikke fortjent å dø, sier hun.

Nå er hun glad for at saken har fått oppmerksomhet, og håper det vil føre til konsekvenser for politifolkene som var involvert i pågripelsen. Og at det kan være med å få slutt på det hun opplever som politivold mot svarte amerikanere.

– Støtten vi har fått i lokalsamfunnet er fantastisk. Det er det vi trenger. Uansett om du er svart, hvit, latinamerikansk, eller hva du er, så trenger vi at folk kommer sammen og støtter saken.

Publisert: 03.09.20 kl. 19:23

