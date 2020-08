MOTSTAND: Det er stort oppmøte blant hviterussere under en demonstrasjon i Minsk søndag 23. august. Hovedkravene til demonstrantene er nye og rettferdige valg og at de fengslede demonstrantene skal frigis. Foto: Sergei Gapon / AFP

Russland ut mot Tikhanovskaja - store demonstrasjon i Minsk

VILNIUS (VG) Titusener av hviterussere demonstrerer søndag mot president Aleksandr Lukasjenko (65). Samtidig kommer Russland med kritikk av hans opponent Svetlana Tikhanovskaja (37).

Folk i nabolandet Litauen skal senere søndag danne en menneskekjede helt fra hovedstaden Vilnius til den hviterussiske grensen - i støtte til opposisjonen.

Lukasjenko anklaget lørdag NATO-landene for å flytte sine styrker nærmere grensen - og ga de militære lederne ordre om å handle «uten forvarsel» om grensen skulle bli krenket.

Hovedkravene til demonstrantene søndag er nye og rettferdige valg og at de fengslede demonstrantene skal frigis. Demonstrasjonen har fått navnet «Det nye Hviterusslands marsj».

President Vladimir Putin har - som en av de ytterst få - gratulert Aleksandr Lukasjenko med valgseieren for 14 dager siden, men har ellers ikke uttalt seg om situasjonen.

Derimot kommer utenriksminister Sergej Lavrov nå med sterk kritikk av opposisjonskandidaten Svetlana Tikhanovskaya, som hevder at det var hun som vant valget. Hun har i snart to uker befunnet seg i eksil i Litauen, blant annet av hensyn til sikkerheten til sine to barn.

– Hun dro til Litauen fordi hun skulle ta seg av familiære forhold, ta vare på barna, sier Lavrov ifølge RIA Novosti.

– Men så begynte hun å komme med politiske uttalelser, ganske tøffe, og krevde fortsatt streiker og protestaksjoner. Og det spesielle er at hun i økende grad kommer med uttalelsene - ikke på russisk, ikke på hviterussisk - men på engelsk, fortsetter utenriksministeren - og konkluderer:

– Det vil si at adressaten, kanskje hovedadressaten, er i vestlig retning.

Utenriksminister Lavrov mener at Tikhanovskaja med det prøver å få de vestlige landene til å fortsette å «fikle» med situasjonen i Hviterussland.

Svetlana Tikhanovskaja selv fastslo på en pressekonferanse fredag at de ikke er noen protestbevegelse, men derimot flertallet i Hviterussland.

– Nok er nok. Vi gir oss ikke, sa 37-åringen, som ufrivillig ble presidentkandidat da hennes mann ble fengslet og nektet å stille.

Bilder tidligere søndag viste kolonner av kjøretøy, trolig med styrker fra innenriksdepartementet, som dro mot Uavhengighetsplassen i Minsk.

Myndighetene har advart folk mot å delta i ulovlige demonstrasjoner. Tidligere har demonstrantene brukt også biler for å vise sin misnøye, men lørdag advarte trafikkpolitiet mot at de kan komme til å bli straffeforfulgt.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax antyder at det allerede er flere titall tusen demonstranter på gatene søndag. Den hviterussiske journalisten Franak Viačorka twitrer at det er 250.000 mennesker - og skriver at det totalt i hele Hviterussland er mer enn en halv million som har tatt til gatene denne dagen.

Det offisielle hviterussiske nyhetsbyrået Belta har ingen artikler om demonstrasjonen.

Derimot har de sak om at folk som skulle drive hærverk mot krigsmonumenter, vil få med hæren å gjøre. Det er forsvarsminister Viktor Khrenin som sier dette til Belta.

Opposition supporters rally to protest against disputed presidential elections results on Independence Square in Minsk on August 20, 2020. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Publisert: 23.08.20 kl. 16:50

