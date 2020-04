VIETNAMKRIGEN: En såret amerikansk fallskjermhopper avbildet i A Shau-dalen nær grensen til Laos i Sør-Vietnam i mai 1969. Foto: AP

Nå har coronaviruset kostet flere amerikanere livet enn Vietnamkrigen

Covid-19 har nå kostet flere amerikanere livet enn Vietnamkrigen. President Donald Trump vil se på disse tallene med alvor, sier USA-ekspert Ole O. Moen til VG.

USA har flest bekreftede coronadødsfall i verden, ifølge VGs oversikt og med 58 365 døde tirsdag kveld har de nå flere omkomne enn i Vietnamkrigen.

– President Donald Trump er ikke så bekymret over antall dødsfall så lenge økonomien tar seg opp, men det er klart at dette vil merkes. Jeg tror han vil se på disse tallene med alvor, sier professor emeritus i Nord-Amerika studier ved Universitetet i Oslo, Ole O. Moen, til VG.

Totalt 58 220 amerikanere døde i Vietnamkrigen, hvor USA deltok fra 1964 til 1973, ifølge tall fra National Archives. Om lag to millioner vietnamesere og en halv million kambodsjanere og lao, mistet også livet i krigen som foregikk i årene 1957–1975.

– Tror du det har noe å si at USA nå mister flere på grunn av coronaviruset enn i Vietnam?

– Ja, det er klart. Vietnamkrigen var den verste katastrofen i moderne amerikansk historie, sier Moen.

MASSEGRAV: Et dronebilde tatt tidligere denne måneden viser hvordan døde gravlegges tett i tett på øya Hart Island i New York. Foto: Reuters

Førsteamanuensis Alf Tomas Tønnessen ved Universitetet i Agder understreker at svært mange unge menneskeliv gikk tapt under Vietnamkrigen:

– I Vietnam var det mange unge mennesker i tidlig 20-årene som døde, mens det i USA og de fleste andre land er en overvekt av eldre som dør av coronaviruset. Mennesker er like mye verdt, men det er klart det er en forskjell mellom 20-åringer og 80-åringer, sier Tønnessen til VG.

Han peker samtidig på at antall døde per 100 000 innbyggere i USA fortsatt er lav sammenlignet med en del store europeiske land.

ANTALL DØDE OG SMITTEDE: Tabellen viser landene som har flest registret coronasmittede i verden. Den viser også totale dødstall i landene og antallet smittede og døde per 100 000 innbyggere. Foto: Skjermdump, VGs coronaspesial

– Mangel på lederskap

Både Moen og Tønnessen er kritiske til lederstilen president Donald Trump har vist under coronakrisen.

– Her er noe langt på vei ute av styring, og Trump har vist en eklatant mangel på lederskap. Hans nyskrivning av historien fra januar og utover er ganske patetisk. Jeg tror effekten av coronoviruset vil være veldig sentral i valgoppgjøret, men det er økonomien som vil gi utslaget, sier Moen.

Tønnessen sier at problemet til Trump har vært «en ustabil lederstil», men understreker at det ikke er ensidig negativt og trekker frem visepresident Mike Pence og apparatet rundt Trump.

– Pence har vært viktig når det gjelder kommunikasjon med guvernører og det å få til et godt samarbeid mellom føderale myndigheter og delstatene. Men Trump har holdt på med å snakke om medisiner og innsprøyting av Antibac, det er en hårreisende lederstil, sier Tønnessen.

Moen mener presidenten har forskuslet sjansen han hadde til å vise lederskap, moderasjon og det han kaller «vettug fremferd.»

– Slik jeg ser det nå har han svekket sine muligheter, det så bedre ut for ham for et par måneder siden, sier Moen og peker på at antall amerikanske coronadødsfall kan øke ytterligere nå som Georgia begynner å åpne opp.

PROTEST MOT TILTAK: En folkemengde i byen Madison i delstaten Wisconsin protesterer mot tiltak for å begrense spredningen av coronaviruset etter at Georgia fikk grønt lys til å starte opp bedrifter igjen. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

– Ideologisk forskjell på gjenåpning

Mens New York, som er den hardest rammede delstaten, må finne seg i omfattende restriksjoner frem til midten av mai, har mange bedrifter allerede åpnet opp igjen i Georgia.

– Det er republikanske guvernører som Brian Kemp (guvernør i Georgia, journ.anm.) og Ron DeSantis i Florida som ivrer mest etter å åpne opp, mens det er en del demokratiske ordførere og guvernører som ønsker å vente. Det virker som at det er en ideologisk forskjell når det gjelder gjenåpning, sier Tønnessen.

Mandag kveld norsk tid var DeSantis mer avventende når det gjelder gjenåpning, påpeker Tønnessen.

Den republikanske guvernøren Greg Abbott i Texas annonserte mandag kveld at delstaten gradvis vil gjenåpne. Det får guvernøren ros for av president Trump, som tirsdag kveld skriver på Twitter at flere delstater nå er på vei til å åpne opp igjen.

– Texas vil starte opp bedrifter i en fase som begynner på fredag. Kjempejobb gjort av Greg Abbott, skriver Trump.

