PAR: Carrie Symonds og Boris Jophnson avbildet 9. mars. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Boris Johnson ble pappa igjen

Storbritannias statsminister Boris Johnson (55) og samboeren Carrie Symonds (32) er blitt foreldre til en frisk gutt.

Oppdatert nå nettopp

Det kunngjør paret onsdag formiddag, ifølge Sky News.

Barnet ble født på et sykehus i London onsdag morgen, og det skal stå veldig bra til med både mor og barn ifølge en talsperson for paret.

– Statsministeren og Symonds ønsker å takke det fantastiske fødselsteamet i NHS (det britiske helsevesenet, journ. anm.), sier talspersonen.

Det var i slutten av februar det ble kjent at samboerne ventet barn.

Det forlovede paret har bodd sammen i 10 Downing Street i London siden juli i fjor, sammen med den adopterte hunden Dilyn.

Ifølge BBC er de det aller første ugifte paret som har bodd i statsministerboligen.

Johnson har fra før fire voksne barn med advokat-ekskona Marina Wheeler og ett barn (født i 2009) med kunstkonsulenten Helen MacIntyre.

Alvorlig syk med covid-19

Det har vært noen dramatiske uker for paret, etter at Johnson ble diagnostisert med covid-19 i slutten av mars.

Ti dager senere ble han innlagt på St. Thomas’ Hospital i London, og dagen etter måtte han overføres til intensiven.

Flere ganger i sykdomsforløpet forsikret statsministeren folket om at han hadde det bra. Han fortsatte lenge å lede landet og holdt daglige digitale krisemøter, til tross for at han hadde symptomer som hoste og feber.

les også Boris Johnson tilbake: – Jeg nekter at alt det britiske folk har ofret skal være bortkastet

Da Johnsons tilstand ble forverret, tok utenriksminister Dominic Raab over for statsministeren der det var nødvendig.

12. april ble han skrevet ut fra sykehuset, og sa selv at «det kunne gått begge veier».

– Det var tider den siste uken hvor det så veldig mørkt ut, sa Symonds til Reuters om Boris’ tilstand.

Også den høygravide forloveden lå en stund til sengs med covid-19-lignende symptomer. Hun tvitret 4. april at hun var blitt bedre. Men hun var ikke testet for viruset.

BLE FORELDRE: Johnson og Symonds i oktober 2019. Nå har de fått sitt første barn sammen. Foto: JEREMY SELWYN / AFP

Mandag denne uken var Johnson tilbake på jobb for fullt.

Statsministeren har høstet kraftig kritikk for sin håndtering av coronakrisen, og er blitt beskyldt for at tusenvis av mennesker har mistet livet på grunn av virussykdommen.

Saken oppdateres.

Publisert: 29.04.20 kl. 11:02 Oppdatert: 29.04.20 kl. 11:34

Les også

Mer om Boris Johnson Storbritannia