PAR: Carrie Symonds og Boris Jophnson avbildet 9. mars. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Boris Johnson ble pappa

Storbritannias statsminister Boris Johnson og samboeren Carrie Symonds er blitt foreldre til en frisk gutt.

Det kunngjør paret onsdag formiddag ifølge Sky News.

Barnet ble født på et sykehus i London onsdag morgen, og det skal stå bra til med både mor og barn ifølge en talsperson for paret.

Det har vært noen dramatiske uker for paret, etter at Johnson ble diagnostisert med covid-19 i slutten av mars.

Ti dager senere ble han innlagt på St. Thomas’ Hospital i London, og dagen etter måtte han overføres til intensiven.

Flere ganger i sykdomsforløpet forsikret statsministeren folket om at han hadde det bra. Han fortsatte lenge å lede landet og holdt daglige digitale krisemøter, til tross for at han hadde symptomer som hoste og feber.

Da Johnsons tilstand ble forverret, tok utenriksminister Dominic Raab over for statsministeren der det var nødvendig.

Mandag denne uken var Johnson tilbake på jobb for fullt.

Publisert: 29.04.20 kl. 11:02 Oppdatert: 29.04.20 kl. 11:13