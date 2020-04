UTEKAFÉ: Katedralplassen i Vilnius har stort sett vært folketom etter utbruddet av corona. Nå skal det åpnes opp for uteservering på dette torget. Foto: Mindaugas Kulbis / AP

Europeisk hovedstad gjøres om til «utekafé»

I Litauens hovedstad Vilnius gir myndighetene nå bort offentlige områder til barer og kafeer for å drive uteservering.

Det er for å sørge for at sosial distanse opprettholdes, melder The Guardian.

Det har vært 1344 registrerte tilfeller av coronasmitte, og 44 døde som følge av viruset i landet.

Kafeer, restauranter, frisører og de fleste butikker har den siste måneden vært stengt, noe som har vært et hardt økonomisk slag.

Nå tar myndighetene grep for å hjelpe restauranter, barer og kafeer når de igjen har fått åpne denne uken.

– Serveringssteder vil så lenge karantenen varer få sette opp bord utendørs på offentlige plasser i nærheten av sitt sted, så de kan opprettholde sitt tilbud gjennom krisen. Folkets helse er fortsatt det viktigste, men dette tiltaket bør hjelpe kafeer så de kan åpne, få folk i arbeid, og at færre mennesker mister jobben sin, uttaler borgermester Remigijus Šimašius ifølge The Guardian.

Dette er gjort for å hjelpe serveringsstedene som må holde seg innenfor regelen om at det må være to meter mellom hvert bord.

Noe som ble sett på som en utfordring for mange av serveringsstedene i gamlebyen i Vilnius, hvor gatene er trange.

Totalt er det 18 offentlige plasser i Vilnius sentrum som nå er åpnet for at serveringssteder kan sette ut bord, og det er ventet at flere plasser skal gjøres tilgjengelig.

Det er også flere strenge regler i Litauen, som har sluppet litt opp på restriksjonene med å åpne butikker og serveringssteder denne uken.

Butikker kan kun slippe inn én kunde om gangen, det er plikt om å bruke maske når man beveger seg ute.

Publisert: 29.04.20

