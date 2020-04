ENESTE UTEN MUNNBIND: USAs visepresident Mike Pence besøkte tirsdag klinikken Mayo i Minnesota, hvor det blant annet forskes på covid-19. Her snakker han med Dennis Nelson, som omtales som en corona-overlevende. Foto: Jim Mone / AP

Visepresident Mike Pence trosset maskepåbud: Ville «se dem inn i øynene»

Den anerkjente Minnesota-klinikken krever at alle som kommer på besøk har på seg munnbind. USAs visepresident Mike Pence kom uten.

Nå nettopp

Visepresidenten er ansvarlig for coronahåndteringen ved Det hvite hus, og har flere ganger bedt det amerikanske folk om å følge retningslinjene fra folkehelseinstituttet CDC. Her anbefales det blant annet at man dekker til ansiktet i offentligheten.

Under et besøk til klinikken Mayo i Minnesota tirsdag snakket Pence med både ansatte og pasienter uten å bruke munnbind – til tross for at klinikken på sine nettsider skriver at de krever at alle besøkende dekker til ansiktet.

Sykehuset jobber blant annet med forskning på og behandling for covid-19.

USAs president Donald Trump har tidligere sagt at han selv ikke vil følge de nasjonale retningslinjene om å bruke munnbind.

På spørsmål om hvorfor han ikke dekket til ansiktet, svarer visepresidenten at han og alle rundt ham testes for viruset jevnlig.

– Siden jeg ikke har coronaviruset, tenkte jeg det ville være en god mulighet for meg til å være her og snakke med disse forskerne og det fantastiske helsepersonellet, se dem inn i øynene og si «tusen takk», sa Pence da han ble spurt om hvorfor han ikke dekket til ansiktet under besøket på klinikken Mayo i Minnesota tirsdag.

les også Nå har coronaviruset kostet flere amerikanere livet enn Vietnamkrigen

Visepresidentens kontor opplyste ikke om når han sist ble testet, skriver Washington Post.

Klinikken skrev ifølge kanalen NBC på Twitter at de hadde informert visepresidenten om maskepåbudet på forhånd. Meldingen er senere fjernet.

En talsperson for klinikken sier til kanalen at de «har delt maskepolitikken med visepresidentens kontor».

Publisert: 29.04.20 kl. 00:59

Les også

Fra andre aviser