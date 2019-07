HAR GJORT ENDRINGER: Arrangøren av turen Life is a Beachparty har gjort endringer fra fjorårets tur. Her er flere kommende russ samlet på baren Fun Pub på den greske øya Ios. Foto: Odin Jæger

Arrangør om russeturene: – Vi vet at ting kan skje

IOS (VG) Etter fjorårets voldshendelse på Ios, der flere nordmenn er tiltalt, har arrangøren Life is a Beachparty gjort flere endringer. Lokalbefolkningen reagerer fortsatt på russen.

Oppdatert nå nettopp

En 18-åring er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Ios, der en jevnaldrende gutt ble skadet. De to guttene er nå hjemme i Norge.

Marthe Skjelseth Storhaug er på Ios for å passe på russen på tur. Hun er den eneste norske.

Det er rundt 450 nordmenn som reiser med Life is a Beachparty i år. I tillegg er det nordmenn som reiser utenom den arrangerte turen.

PRIVAT Foto: KUTT: Fornærmede skal ha blitt stukket i halsen med en knust glassflaske.

les også Volden i Hellas: – Bare flaks at det gikk bra

I fjor var det enda flere, også da oppsto en voldelig hendelse der fem 18 år gamle nordmenn ble pågrepet på Ios, mistenkt for å ha banket opp og brukket beina på en jevnaldrende gutt.

Mennene er nå tiltalt og må møte i retten i Hellas til høsten.

– Vi lærte etter i fjor at vi måtte ha færre mennesker. Det er en av sikkerhetstiltalene vi har tatt. I fjor var det for mange mennesker. Russen har også et annet tankesett enn tidligere, sier Marthe.

Ifølge arrangøren har de dratt til Norge for å snakke med foreldre, snakket med lokalbefolkningen på Ios og samarbeidet med politiet for å forsikre seg om at årets arrangement blir bedre enn fjorårets.

De er til sammen 4 voksne som er på øya under arrangementet. I tillegg til dette samarbeider de med barer og klubber som vet at russen skal komme.

– Er det nok å være fire arrangører på 450 russ?

– Det går veldig bra. Vi har en gruppeleder for hver russebuss som kan gi beskjeder videre, svarer hun.

– Folk koser seg

Skjelseth Storhaug mener årets arrangement er mye bedre enn fjorårets.

– Utenom den hendelsen som skjedde som ikke har noe med russen å gjøre, så har det vært kjemperolig. Folk koser seg. Det er noe helt annet enn i fjor, sier hun.

– Hva synes du om at politiet fraråder russ å dra på slike turer?

– Jeg synes det er trist. Det er typisk at når det skjer en ting, som kan skje overalt, så sier de at turene er farlige, sier arrangøren.

– Ser dere noen problemer med å samle så mange unge til drikking og festing på et lite sted?

– Selvfølgelig. Vi vet at ting kan skje. Det er en av grunnene til at vi valgte å være færre folk.

Hun forteller at de ikke har fått noen henvendelser fra folk som har opplevd noe ubehagelig på turen.

les også Politisjef om Ios-volden: – Har ikke opplevd lignende på 10 år

Ber deltagerne være stille

– Det går mye rykter, og vi har vært opptatt av at ting ikke skal kommenteres så mye, sier arrangøren.

Arrangørene har også valgt ikke å snakke om hendelsen, og ikke kommentere på rykter.

– Vi har skrevet at vi ikke ønsker at noen skal uttale seg til mediene. Blant annet fordi vi har snakket med faren til den skadde mannen. Det er så det som kommer frem skal være riktig, sier hun.

les også Politileder: – Foreldre bør ikke sende barna sine på russetur

– Fritt vilt

Den 27 år gamle taxisjåføren Yiannis Stratis har bodd på Ios hele livet. Han er lei av hvordan unge nordmenn oppfører seg på øya.

– De er vant til å ha regler å forholde seg til hjemme, men så kommer de hit, drikker og tenker at det er fritt vilt, sier Stratis til VG.

les også Løslatt, siktet nordmann (18) reiser hjem fra Naxos

VANSKELIG: Taxisjåføren Yiannis Stratis (27) sier lokalbefolkningen på Ios er oppgitt over de unge nordmennene, men at de samtidig er avhengig av økonomien. Foto: Odin Jæger

Han er likevel takknemlig for at nordmennene reiser hit.

– Det er slitsomt med bråket, men det er viktig for økonomien vår at de kommer. De bruker mye penger her, sier taxisjåføren.

– Vi må svelge noen av de vonde tingene som skjer. Jeg har hørt folk snakke om at de ikke ville at nordmennene skulle komme tilbake til øya, men sånn ble det ikke.

Publisert: 25.07.19 kl. 18:40 Oppdatert: 25.07.19 kl. 19:18