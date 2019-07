Tvillingbabyer døde i varm bil - faren glemte dem

To babyer ble liggende i bilen i åtte timer.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

De to tvillingbabyene ble funnet i en bil i Bronx i New York fredag ettermiddag.

Ifølge politiet skal deres far ha glemt at de var i bilen, skriver NBC. Tvillingparet, ei jente og en gutt på elleve måneder, ble funnet i baksetet på bilen, og hadde ligget der fra deres far dro på jobb fredag morgen.

Han parkerte bilen og skal altså ha glemt at de var der til han forlot jobben halv fem på ettermiddagen.

Da han satte seg i bilen kjørte han ifølge CBS et par kvartaler før han oppdaget at barna lå i baksetet. De skal skal ha frådet rundt munnen og mannen ringte alarmsentralen.

Faren, som jobber som sosialarbeider, blir avhørt av politiet. Ingen siktelse er foreløpig tatt ut.

Publisert: 27.07.19 kl. 01:30