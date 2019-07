Babytvillinger døde i glovarm bil – faren siktet

Tragedien utspant seg i New York fredag. Faren (39) som sier han glemte tvillingene i bilen i åtte timer, er nå siktet for drap.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Tvillingparet, en jente og en gutt på ett år, ble funnet i baksetet på bilen fredag ettermiddag lokal tid. De hadde da ligget der fra deres far dro på jobb som sosialarbeider på et sykehus i Bronx fredag morgen.

Faren har sittet i avhør siden hendelsen og har forklart at han glemte at barna satt i Hondaen – i hvert sitt barnesete.

Først etter at 39-åringen hadde satt seg i bilen for å kjøre hjem etter avsluttet arbeidsdag, oppdaget han barna i baksetet. Da hadde han rukket å kjøre et par kvartaler. Barna skal ha vært livløse med skum i munnvikene og mannen ringte selv alarmsentralen.

Natt til lørdag tok politiet ut siktelse mot mannen, skriver AP. Siktelsen har to punkter, drap og drap som følge av kriminell forsømmelse.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ÅSTEDET: Politiet på stedet der tragedien skjedde. Foto: KAMERA ONE

Øyenvitner har forklart til politiet at mannen sto i panikk utenfor bilen og ropte og skrek etter hjelp.

Da redningspersonell rykket ut, erklærte de tvillingene døde på stedet.

Et stort antall politifolk har i timene etterpå jobbet på stedet.

Barnas mor er også avhørt på politistasjonen der ektemannen sitter i varetekt. Det er bare ektemannen som er siktet.

Hvordan barnefaren kunne glemme tvillingene i bilen, er uvisst. Naboer gir ifølge flere New York-aviser den rammede familien de beste skussmål og har uttalt at barna alltid så ut til å bli ivaretatt på en god måte.

Fredagen var en varm dag i New York fredag, med over 25 varmegrader. Før han gikk på jobb, hadde faren sluppet av et av sine andre barn, en treåring, i barnehage.

Ifølge amerikanske medier mister i gjennomsnitt 38 barn livet i USA hvert år som følge av hjertestans mens de er innelåst i opphetede biler.

Publisert: 27.07.19 kl. 09:33 Oppdatert: 27.07.19 kl. 09:47

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post