EVAKUERTE: Mennesker som befant seg i bygningene nær Syntagmaplassen i Aten måtte trekke ut til gatene etter jordskjelvet. Foto: Alkis Konstantinidis / Reuters

Kraftig jordskjelv rammet Aten: – Jeg fikk panikk

Et jordskjelv målt til 5,1 har rammet Aten. Skadeomfanget er uklart.

Toini Thanem

NTB

Oppdatert nå nettopp

Skjelvet, som hadde sitt senter 23 kilometer nordvest for Aten, har slått ut telefon- og mobilnettet. Ristingen kunne merkes i den greske hovedstaden, og flere innbyggere løp ut i gatene i frykt.

Det er foreløpig ikke meldt om personskader eller større ødeleggelser, men brannmannskaper har reddet mange som var fanget i heiser, melder statlige TV ERT.

Skjelvet ble målt til 5,1 av det geologiske institutt i Aten, men ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret (USGS) er styrken 5,3.

MÅTTE EVAKUERE: Rina Esmaty og Marielle Adams Brandsegg opplevde jordskjelvet i Aten på nært hold. Foto: Privat

– Veldig skremmende

VG har vært i kontakt med flere nordmenn som befinner seg i Aten. To av dem er Marielle Adams Brandsegg (19) og Rina Esmaty (22) fra Oslo, som for tiden jobber i Moschato i Aten.

De forteller at de var på jobb da bygningen de jobber i plutselig begynte å riste kraftig.

– Det var veldig skremmende. Folk reagerte veldig ulikt, jeg begynte å gråte, mens andre tok det mer med ro. Vi visste ikke hva vi skulle gjøre, vi hadde jo ikke fått noen beskjed om hva man skulle gjøre i en slik situasjon, sier Brandsegg.

De fikk først beskjed om å sette seg ned på gulvet og gjemme seg under pultene til det roet seg. Deretter måtte alle gå ut av bygningen.

– Jeg har aldri opplevd noe slikt før, så jeg fikk panikk. Men det gikk heldigvis veldig bra. Det har vært to etterskjelv hittil, så vi får fortsatt ikke lov å gå inn, sier Brandsegg.

De forteller videre at det er rundt 200–300 mennesker ute i gaten sammen med dem, som alle har blitt evakuert ut fra nærliggende bygninger.

ØDELEGGELSE: Pantanassa-kirken på Monastirakiplassen har tydelige skader etter jordskjelvet i Aten. Foto: Alkis Konstantinidis / Reuters

Hellas ligger i et jordskjelvutsatt område. I juli 2017 omkom to personer på øya Kos etter at et jordskjelv med en styrke på 6,7 forårsaket betydelig skade.

I 1999 omkom 143 mennesker etter et jordskjelv i Aten og regionen nordvest for hovedstaden. Dette hadde en styrke på 5,9.

JORDSKJELV: Dette kartet viser hvor jordskjelvet med en styrke på 5,3 inntraff i Hellas. Foto: EPA/UGGS