I HVER SIN VOGN: To år gamle Safa og Marwa sammen med moren Zainab og bestefaren Mohammad Zadat Hussain. Tvillingenes far døde to måneder før fødselen, forteller familien til BBC. Foto: Great Ormond Street/Reuters

Siamesisk tvillingpar skilt fra hverandre

Kirurgenes utfordring beskrives som å «skille en labyrint med delte blodårer». Etter flere kompliserte operasjoner kan tvillingene Safa og Marwa (2) nå sitte i hver sin vogn.

De to ble født ved keisersnitt i Peshawar i Pakistan i januar 2017, med den sjeldne tilstanden «craniopagus», som innebærer at hodene deres var sammenvokst.

Rundt femti sett med tvillinger antas å bli født med denne tilstanden årlig, og bare rundt 15 av dem ventes å overleve sine 30 første dager i verden, ifølge Reuters.

Jentene ble etter hvert fraktet til London, hvor et sykehus som har spesialisert seg på feltet i februar i år gjennomførte flere kompliserte operasjoner for å skille dem fra hverandre.

1. juli ble de utskrevet.

SAMMENVOKST: Safa og Harwa ble født med tilstanden «craniopagus», og hadde sammenvokste hoder. Foto: Gemini Untwined /SWNS.COM / Gemini Untwined /SWNS.COM

– Gud har svart våre bønner

– Jeg husker den dagen Gud viste meg at hodene deres var festet til hverandre, med en kropp på den ene siden og en på den andre siden. Nå har dagen kommet hvor jeg kan holde den ene i armene mine i en time, og så kan jeg holde den andre. Gud har svart våre bønner, sier moren Zainab Bibi (34) til BBC, som har vært til stede gjennom store deler av prosessen.

David J. Dunaway, en av de som ledet det kirurgiske teamet som opererte tvillingene, sier til Reuters at operasjonen er den mest kompliserte sykehuset hittil har utført. Rundt 100 eksperter skal ha vært involvert i prosessen, og til sammen lå tvillingene rundt 50 timer på operasjonsbordet, skriver CNN.

Siamesiske tvillinger er som regel sammenvokste ved hoften, magen, eller bekkenet, og noen ganger deler de vitale organer. Tilstanden oppstår når et embryo ikke fullstendig deler seg for å forme to fostre.

Hjernene sammenvevd

Den sjeldne tilstanden til Safa og Harwa betød imidlertid at hodeskallene var sammenvokst, og at hjernene var festet i hverandre. Begge var avhengige av blod fra den andre, noe som gjorde operasjonen svært risikabel og komplisert, sier sykehuset.

– Hjernene deres var mer sammenvevd enn det forrige tvillingsettet vi opererte, sier Dunaway til Reuters.

Av BBC beskrives kirurgenes utfordring som å «skille en labyrint med delte blodårer».

Jentene skal ifølge sykehuset ha det bra etter å ha blitt utskrevet. De kommer til å bli i London med moren sin Zainab en god stund til, før de kan reise hjem til Pakistan.

– Til tross for de mange utfordringene som ligger foran dem, håper sykehuset at de begge to vil leve lykkelige og aktive liv, skriver sykehuset Great Ormond Street i en uttalelse.